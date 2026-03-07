Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezalarına ilişkin yeni karar: 1 Nisan'a kadar ceza yok

Yeni trafik kanunu ile APP plakalara 140 bin TL ceza kesileceğini öğrenen sürücüler plaka basım atölyesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Sürücüler ceza yememek için uzun saatler kuyrukta beklerken, gündem olan konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de talimat verdi. Standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Meclis'te kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu ile da katlandı. Sahte ve yasa dışı olarak temin edilen kalın karakterli APP plakalara 140 bin TL ceza kesileceğini öğrenen sürücüler plaka basım atölyesinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan yoğunluğun ardından Mustafa Çiftçi APP plaka cezalarına ilişkin talimat verdi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezalarına ilişkin yeni karar: 1 Nisan'a kadar ceza yok

Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezalarına ilişkin yeni karar: 1 Nisan'a kadar ceza yok

İçişleri Bakanı'nın talimatıyla, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle artırılan trafik cezalarıyla ilgili olarak 1 Nisan'a kadar standart dışı plaka denetimlerinde ceza kesilmeyeceği ve sadece rehberlik yapılacağı duyuruldu.
Sahte ve yasa dışı olarak temin edilen kalın karakterli APP plakalara 140 bin TL ceza kesileceği bildirilmişti.
Yaşanan yoğunluğun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka cezalarına ilişkin 1 Nisan'a kadar ceza yazılmayacağına dair talimat verdi.
Yönetmeliğe göre, nitelik veya ölçülere aykırı plaka takanlara 4.000 TL, okunmasına bilerek neden olacak şekilde değişiklik yapanlara 140.000 TL ceza kesilecek.
Tescilli aracı plakasız kullananlara 46.000 TL ceza uygulanacak ve ehliyetleri 30 gün geri alınacak.
Sahte veya başka araca ait plaka takan veya kullananlara 140.000 TL ceza uygulanacak ve ehliyetleri 30 gün geri alınacak, ayrıca Türk Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacaklar.
Tescil plakaları uygun duruma getirilmeden men edilen araçlar teslim edilmeyecek.
Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezalarına ilişkin yeni karar: 1 Nisan'a kadar ceza yok

1 NİSAN'A KADAR CEZA YAZILMAYACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla standart dışı plaka denetimlerinin 1 Nisan'a kadar sadece rehberlik amacıyla yapılacağı, sürücülere ceza uygulanmayacağı bildirildi.

Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezalarına ilişkin yeni karar: 1 Nisan'a kadar ceza yok

İŞTE YÖNETMELİKTE YER ALAN PLAKA CEZALARI

“Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4.000 Türk lirası idari para cezası verilir. Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilir. Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280.000 Türk lirası idari para cezası verilir ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.

Bakan Çiftçi talimat verdi! APP plaka cezalarına ilişkin yeni karar: 1 Nisan'a kadar ceza yok

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla birinci cümlenin ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir.

Başka bir araca ait tescil plakasını/geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten menedilir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla birinci cümlenin ihlal edilmesi halinde her seferinde 280.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır ve araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır.”

“Bu madde kapsamında menedilen araçların men süresi sonunda, tescil plakaları uygun duruma getirilmeden araç teslim edilmez.

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakmaksızın araç tescil belgesi ve tescil plakalarının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması ve aracın bu maddede belirtilen hususlara uygun olarak kullanılması konusunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlüdür.

Sürücü belgesi geri alma işlemleri bu Kanunun 6'ncı maddesinde sayılan görevliler tarafından yapılır. Bu madde kapsamında geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şarttır.”

#içişleri bakanı
#yönetmelik
#trafik cezaları
#App Plaka
#Plaka Değişikliği
#Gündem
