ŞOK 7-10 Mart aktüel kataloğu 2026 bugün satışta! Vans ayakkabı, yemek masası, sandalye, ayaklı masa ve beşik çeşitleri geliyor

ŞOK 7-10 Mart aktüel ürünler kataloğunda banyo ürünleri, merdiven, boya çeşitleri, ev tadilat malzemeleri yerini aldı. Bu hafta satışa sunulan aktüel indirimler ise 10 Mart tarihine kadar raflarda kalmaya devam edecek. Kahve makinesi, çay makinesi, cam kettle, elektrikli süpürge, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, fincan takımı, tencere ve tava çeşitleri ve temizlik ürünlerinde kampanyalı fiyatlar ve indirimler raflarda olacak. Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL, Cam Kettle 999 TL, Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL, Makyaj Aynası Işığı 275 TL, Porselen Kahve Fincan Takımı 499 TL, Bambu Kesme Tahtası, Renkli Sürahi 129 TL, Kadın Omuz Çantası 299 TL, Kapaklı Organizer Çanta Büyük Boy 239 TL, Kadın Pijama Takımı 499 TL’den reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 7-10 Mart aktüel kataloğunda yer alan ürünler…
Ayakkabı çeşitleri 1999 TL-2.499 TL
4 Kişilik Yemek Takımı 12.999 TL
Ahşap sandalye çeşitleri 2099 TL
6 Kişilik Ahşap Ayaklı Masa 4.999 TL
Tavan Boyası 599 TL
İç Cephe Boyası 499 TL
4+1 Merdiven 899 TL
Boya Rulosu 39,95 TL
5’li Tornavida Seti 149 TL
Elektrikçi Seti 119 TL
Kurbağacık Anahtar 199 TL
Pas Sökücü Sprey 59,95 TL
Takım Çantası 399 TL
Şeritmetre 100 TL
Taraklı Duş Başlığı Seti 179 TL
Lavabo Filtre Süzgeçi 75 TL
Fonksiyonel Duş Başlığı Seti 199 TL
Silikon Tabanca 199 TL
Sprili Vidalama Seti 599 TL
Elektrik Bandı 19,95 TL
Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL
Katlanabilir Sprili Vidalama Seti 599 TL
4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 8.999 TL
Modern Kitaplık 1.249 TL
Portmanto 4.199 TL
Raflı Kahve Köşesi 5.999 TL
4 Kapaklı Raflı Gardırop 4.999 TL
Aynalı Makyaj Masası 3.699 TL
4 Çekmeceli Şifonyer 2.399 TL
10 KG 1200 Devir Çamaşır Makinesi 20.399 TL
Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.499 TL
Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 29.999 TL
Akıllı Kurutma Makinesi 69.999 TL
8 Programlı Bulaşık Makinesi 16.500 TL
Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL
Çay Makinesi 1.799 TL
Izgara&Tost Makinesi 2.199 TL
Cam Kettle 999 TL
2.5 Litre Toz Hazne Kapasiteli Süpürge 3.999 TL
Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL
Saç Kurutma Makinesi 999 TL
Saç Düzleştirici 750 TL
Siyah Nokta Temizleyici 299 TL
Makyaj Aynası Işığı 275 TL
Buharlı Temizleyici 999 TL
2 Kişilik Kahve Fincan Takımı 499 TL
Döküm Kek Kalıbı 399 TL
Bambu Kesme Tahtası 199 TL
Cam Kapaklı Büyük Derin Tencere 1.149 TL
Tava Sahan Seti 649 TL
Saklama Kabı Seti 4’lü 199 TL
Çift Renkli Süzgeç 100 TL
Kadın Omuz Çantası 299 TL
Kapaklı Organizer Çanta Büyük Boy239 TL
Kadın Pijama Takımı 499 TL
Ayaklı Sunumluk 4’lü 349 TL
Kapaklı Kare Tencere 219 TL
Cam Kapaklı Kavanoz 179 TL
9 Kg Toz Deterjan 439 TL
5 Litre Yumuşatıcı 149 TL