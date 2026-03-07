Yolun karşısına geçerken tır çarptı! Küçükçekmece'deki feci kaza kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde süratli bir şekilde ilerleyen tır, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altında sürüklenen kadın çaresizce kurtulmayı bekledi. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar tarafından tırın altından çıkarılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza çevrede korku ve paniğe yol açarken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.