Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Çankaya, Etimesgut, Keçiören elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Ankara elektrik kesintisi 7 Mart ve 8-9 Mart listesi yayınlandı. Ankara elektrik kesintisi son dakika listesi ile Keçiören, Etimesgut, Çankaya elektrik kesintisi listesi belli oldu. Başkentte farklı ilçelerde planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok mahalle, cadde ve sokakta belirli saatler arasında elektrik kesintileri uygulanacak. Program kapsamında özellikle 7, 9, 10 ve 11 Mart 2026 tarihlerinde çeşitli ilçelerde planlı kesintiler yapılacağı bildirildi. Çalışmalar nedeniyle sokak ve mahalle bazında farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte 7-8-9 Mart Ankara elektrik kesintisi listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Çankaya, Etimesgut, Keçiören elektrik kesintisi ne kadar sürecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 18:54

’da çeşitli ilçelerde planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında belirli gün ve saatlerde elektrik kesintileri yapılacak. Program doğrultusunda çok sayıda mahalle, cadde ve sokakta planlı kesinti uygulanacağı bildirildi. İşte Ankara’da 7-8-9 Mart tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler…

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 MART

Ankara’da 7-8-9 Mart tarihlerinde birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe ilçe Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve kesinti saatleri şöyledir:

AKYURT

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serinyayla, Çalışkan, Ataköy ve Yaprakbayırı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187 ve 181 numaralı sokaklar ile Samut, Kızık ve Kızık Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1. Sokak, Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 112, Çankırı, 115, 103, 101, 108, 99 ve 97 numaralı sokaklar ile Yunus Emre, 102, 100, 105 ve Güzelhisar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Çankaya, Etimesgut, Keçiören elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

ALTINDAĞ

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1. Sokak, Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altın, Odabaşı, Ekinci̇k, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 596 ve 597 numaralı sokaklar ile Konrad Adenauer Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2127, 2146 ve 2132 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vezinli, Efe, Sinan ve Yeşilvadi sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Türkkonut, Çiçek Sitesi, Ankara Kent Sitesi, 3441 Sokak, Dodurga Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Dodurga Köyü Yolu, 5148 Sokak, Odabaşı, 5144 Sokak ve Çınarcık çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3311 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Çankaya, Etimesgut, Keçiören elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2771, 2768 ve 2775 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cemal Gürsel, Tanyeli, Uzun Selvi, Sevil, Telli̇kaya ve Yargıç sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Aziz Sancar, Çankaya, Hüseyin Rahmi, Mahmut Yesari ve Cemal Nadir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmut Yesari, Ebüzziya Tevfik ve Prof. Dr. Aziz Sancar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3045, 3047, 3037, 3042, 3040, Hayrabolu, 3038, Royal Sitesi, 3043 ve 3039 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3247 ve 3250 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

09 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 649 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Emiryaman bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 540 numaralı sokak ve Lozan Barışı Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 305 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Elvankent Banka Konutları, 1474 Sokak, Şehit Celal İşen ve 1512 Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 7-8-9 Mart Çankaya, Etimesgut, Keçiören elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

KEÇİÖREN

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1766 numaralı sokak, Merkez ve Marangeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Nuri Pamir ve Aşıkpaşa sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 numaralı sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimşit, 677 numaralı sokak, Kırıklı ve Tepeyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Miktar Sokak ve 45 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Polatlı 1 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güvercin, Polatlı 1, Fırat ve Döner sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yeniyol, Sırlı, Sıtkı, Şelale ve Buhara sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Derya, Leylak, Polatlı 1 ve Tuna sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5. Sokak, Döner, Kartal ve Fırat sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİKETLER
#Yaşam
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.