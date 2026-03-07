Menü Kapat
 Fuat İğci

Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri 2026

Mart ayında sigorta kollarına göre bazı emeklilerin maaş ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Emekli maaşları, tahsis numarası ve sigorta koluna göre farklı günlerde yatırılırken maaşları bayram sonrasına kalacak emekliler ise ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 5’ine kadar alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise ödeme günleri farklılık gösteriyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak. Bayram boyunca bankalar başta olmak üzere diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak. Daha önceki yıllarda bayram sebebiyle maaşların ödeme takviminde değişiklikler yapılmıştı. Bazı 4A ve 4B emeklilerinin maaş ödeme takvimi, bayrama denk geliyor. Peki Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri 2026
Mart ayı ödemeleri için gözler takvime çevrildi. Emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Emekliler çifte sevinç yaşamak için maaş ödemelerine odaklandı. Normal şartlarda 4A emekli maaşları her ayın 17’si ve 26’sı arasında yatırılıyor. emeklileri ise aylıklarını 25 ve 28’i arasında alıyor. Emekli maaşı ödeme günleri tahsis günlerine göre farklılık gösteriyor. Memur maaşları ise her ayın 15’inden itibaren yatırıldığından bayrama ödemeler yetişecek. Mart ayında memur emeklilerinin aylıkları yatırılmaya başlandı. bu yıl 20 Mart’ta başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayram tatili boyunca kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki Mart ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…

2026 MART AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek. Emekli Sandığı (4C) Mart ayı emekli maaşları bu ay hesaplara yatırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise henüz başlamadı.

SSK emeklilerinde tahsis numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlara emekli maaşları bayram öncesinde yatırılacak. Normal takvime göre tahsis numarasının sonu 3, 1, 8,6,4,2 ve 0 olanlar ise bayram sonrasına kalıyor.

Benzer şekilde 4B Bağ-Kur emeklileri ise her ayın 25’i ve 28’i arasında maaş aldığından ödemeler bayrama yetişmiyor. Bayram sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin öne çekilmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ödeme takviminde bir değişiklik olmadığı takdirde bazı emeklilere bayramda ve bayram sonrasında ödeme yapılacak.

20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı’nda bankalar kapalı olurken emekli maaşları bankalar kapalı olması rağmen hesaplara yatırılabilecek. Takvimde bir değişiklik yapılması durumunda resmi açıklama ve detaylar haberimize eklenecektir.

Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri 2026

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2026 ( MART AYI)

SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17’sinde başlıyor ve 26’sına kadar tamamlanıyor. Tahsis numarasının sonu 9 olanların 17 Mart’ta, 7 olanların 18 Mart’ta, 5 olanların 19 Mart’ta, 3 olanların 20 Mart’ta, 1 olanlara ayın 21’inde, 8 olanların 22 Mart tarihinde, 6 olanların 23’ünde, 4 olanların 24 Mart’ta, 2 olanların 25 Mart’ta ve 0 olanların 26 Mart’ta maaşları hesaplara geçecek.

Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri 2026

4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI MART AYI ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını her ayın 25’inde almaya başlar ve tahsis numarasına göre ödemeler 28’ine kadar devam eder.

Tahsis numarasının son iki hanesi 5,7,9 olan Bağ-kurlular maaşlarını 25 Mart tarihinde, 3 ve 1 olanlar ise 26 Mart tarihinde yatırılacak. Tahsis numarasının son hanesi 4,6 ve 8 olanlar ise 27 Mart’ta ödeme alacak.

Tahsis numarasının sonu 0 ve 2 olanlar da 28 Mart tarihinde maaşlarını alabilecek.

Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri 2026
