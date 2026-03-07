Aracın önünü kesip saldırdılar! Cama vurdu, kapı kolunu kırdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunan 3 kişi, içinde ailenin bulunduğu aracın önünü keserek saldırmaya başladı. Şüphelilerden biri aracın camına defalarca vurup kapı kolunu kırarken, araçtaki aile büyük panik yaşadı. O anlar, aile tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.