3 kişinin yaralandığı feci kaza kameralarda! Mardin'de kaza böyle gerçekleşmiş

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki tümseğe çarparak durabilirken kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.