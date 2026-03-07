Motosiklete dokunduğu an metrelerce sürükledi! Bir garip kaza kamerada

Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi Beyceğiz Mahallesi’nde meydana gelen kaza şaşkına çevirdi. Bir işyerinden çıkan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü motosikletine bineceği sırada kontrolü kaybetti. Motosiklete dokunduğu anda gaza basan sürücü kısa bir süre sonra motosikletiyle birlikte devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.