Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde yaşayan Şadi ve Hatice Avcı çifti ile 34 yaşındaki çocukları Mehmet Avcı, 24 Ekim 2025'te evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Tüm ailenin katledilmesi dehşete düşürürken, polis ekipleri de detaylı incelemelerine başladı. Önce Mehmet Avcı'nın, anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği değerlendirilse de vahşet kısa sürede ortaya çıktı. Evin küçük oğlunun ailesini öldürdüğü ortaya çıktı. Detaylar ise kan dondurdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Evin küçük oğlu tüm ailesini katletti! Katliam öncesi telefonda arattıkları dehşete düşürdü Torbalı'da 2025'te evlerinde silahla öldürülmüş bulunan Avcı ailesinin katili olarak, miras için cinayetleri planladığı ve suçu ağabeyine atmaya çalıştığı belirlenen Mert Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 2025'te Torbalı'da Şadi, Hatice ve Mehmet Avcı evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu. Olay başlangıçta Mehmet Avcı'nın intiharı olarak değerlendirilse de kriminal incelemelerle bu ihtimal dışlandı. Ailenin küçük oğlu Mert Avcı, ailesine ulaşamadığı bahanesiyle şüpheleri üzerine çekti. Mert Avcı'nın cinayet öncesi pamuk, kolonya, eldiven aldığı ve dijital aramalarında tabanca ses desibelleri gibi konuları araştırdığı tespit edildi. İddianameye göre Mert Avcı, ailesinin mallarına tek başına mirasçı olmak için cinayetleri tasarladı ve ağabeyi Mehmet Avcı'yı intihar etmiş gibi göstermeye çalıştı. Mert Avcı tutuklanarak, annesi, babası ve ağabeyine karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

DURUM ÖNCE İNTİHAR SANILDI

Olayda kullanılan tabancanın Mehmet Avcı'nın cesedinin yanında bulunması, polisleri şüphelendirdi. Tabancanın bir başkası tarafından maktul Mehmet Avcı'nın yanına bırakılmış olabileceğini göz önünde bulunduran polis, olayda dördüncü bir kişinin izini sürmeye başladı.

Tabanca, şarjör ve fişekler üzerinde yapılan kriminal incelemede maktul Mehmet Avcı'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Bu durum ise Mehmet Avcı'nın intihar ettiği varsayımı üzerinde soru işaretleri uyandırdı.

EVDE KATİLE AİT BİR İZ BULUNMADI

Bu arada ailenin son ferdi Mert Avcı'nın (32) olay günü ailesine ulaşamadığı gerekçesiyle yakınlarını olayın yaşandığı eve sevk etmesi polisin dikkatini çekti ve gözler bu kişinin üzerine çevrildi. Ev ve silahtaki kriminal incelemelerde Mert Avcı'ya ait herhangi bir ize rastlanılmaması cinayetin profesyonelce işlenmiş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

PAMUK, KOLONYA VE ELDİVEN ALMIŞ

Bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen polis, Mert Avcı'nın İzmir'den Torbalı'ya gelerek çeşitli iş yerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiğini belirledi.

ARAMA GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Dijital materyaldeki incelemede zanlının cep telefonundaki internet geçmişinde tabanca sesinin desibel seviyeleri gibi aramaların bulunduğu ve cinayeti önceden planladığı belirlendi.

Şüphelinin önce annesini tabancayla öldürdüğü, ardından babasını eve çağırarak başka bir odada vurduğu, son olarak eve gelen ağabeyini de salonda öldürdüğü tespit edildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mert Avcı, tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Avcı hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Avcı'nın ailesinin mallarına tek başına mirasçı olabilmek için annesi, babası ve ağabeyini öldürmeyi planladığı, cinayetleri ağabeyinin işlemiş gibi gösterdiği ve ardından intihar izlenimi verdiği kaydedildi.

TETİK TERTİBATINDA LİF KALINTISINA RASTLANDI

Şüphelinin, olaydan önce tuhafiyeciye giderek parmak izini kapatacak şekilde siyah kışlık eldiven aldığı belirtilen iddianamede, eczaneden de normallerinden daha büyük ebatta makyaj pamuğu satın aldığı ifade edildi.

İddianamede, Mehmet Avcı'nın intihar ettiği varsayımında tabanca üzerinde kendisine ait vücut izlerinin bulunması gerektiği ancak şüphelinin daha önce satın aldığı makyaj pamuğuyla tabanca üzerindeki izleri sildiğinin değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca incelemelerde tabancanın tetik tertibatı üzerinde beyaz lif kalıntısına rastlandığı kaydedilen iddianamede, zanlının olay yerine gittiği ve ayrıldığı zaman aralığında farklı kıyafetler giydiği, bu değerlendirmeler çerçevesinde şüphelinin "kasten öldürme" eylemlerini önceden tasarladığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Mert Avcı'nın olaydan kısa süre sonra ailesine ulaşamadığını söyleyerek aradığı kişilerin olay yerine gitmesini sağladığı kaydedilen iddianamede, yanında bulunan kayınbiraderine de "Ben araç kullanıyorum, ağabeyime mesaj at" şeklinde mesaj gönderdiği, zanlının bu şekilde olayı ihbar eden kişi olarak şüpheleri üzerine çekmemeyi amaçladığı vurgulandı.

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, şüpheli hakkında annesine, babasına ve ağabeyine karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.