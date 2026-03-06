Kara saplanan küçük otomobili böyle kurtardılar! Dayanışma dolu anlar yüzleri gülümsetti

Kars'ta yoğun kar yağışının ardından çok ilginç ve bir o kadar da yüzleri gülümseten bir olay meydana geldi. Kent merkezinde seyir halinde olan ve Gamze Orhan'ın kullandığı küçük bir otomobil, karla kaplı yolda ilerlemekte zorlanınca kara saplandı. Orhan, otomobili kurtarmak için birkaç kez denese de başarılı olamayınca çevrede bulunan vatandaşlardan destek istedi. Birkaç kişinin birlikte aracı itmesiyle küçük otomobil "ite kaka" kar yığınından çıkarıldı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.