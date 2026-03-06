İran füze ile saldırmıştı! BAE'deki Fucayra Petrol Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın uydu görüntülerine yansıdı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Fucayra Petrol Sanayi Bölgesi'nde çıkan ve en az 3 petrol depolama tankerine zarar veren yangın yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine yansıdı.

Harita ve uydu görüntülerini tek bir yerde toplamak için oluşturulan Soar Atlas platformunda, Fucayra sanayi bölgesindeki olaya ilişkin yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yayınlandı.

Tarihi 5 Mart olan uydu görüntülerinde petrol sanayi bölgesindeki bir petrol depolama tankerinin tamamen yandığı, alevler içinde kalan iki tankere de işçilerin müdahale ettiği görülüyor.