Öğrencilere yapılan sosyal deney gündem oldu: Kimisi tekme attı kimi görmezden geldi

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesinde bulunan İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla bir sosyal deney çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmada okul ortamında yere bırakılan bir çöpün diğer öğrenciler tarafından fark edilip edilmediği ve nasıl tepki verildiği gözlemlendi. Deney sırasında bazı öğrencilerin yerdeki çöpü alarak çöpe attığı anlar görüntülendi. Hazırlanan sosyal deney ile öğrencilerin çevre temizliği konusundaki duyarlılığına dikkat çekilirken, küçük bir davranışın bile çevre bilinci açısından önemli olduğu vurgulandı. Okulda gerçekleştirilen çalışma, hem öğrenciler hem de izleyenler tarafından ilgi gördü.