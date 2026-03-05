Menü Kapat
Altın için yeni hedef 10 bin lira! İslam Memiş sert dalgaya karşı uyardı

Mart 05, 2026 13:18
1
Finans Analisti İslam Memiş altın gümüş

Amerika ve İsrail İran’a saldırdı. İlk anda altın ve gümüş haftaya küçük bir yükselişle başladı, ardından sert şekilde geriledi. Bitcoin ise uzun zaman sonra yeniden 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Peki yatırımcılar parasını nasıl koruyacak? Altın almak isteyen yatırımcı için en uygun zaman hangisi? Gerilim ortamında ev almak, gayrimenkul yatırımı yapmak mantıklı mı? Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı programda yatırımcılar için kritik formülü açıkladı.
 

2
ons altın

Uluslararası piyasalarda ons altın yaklaşık 5.162 dolar, gram altın ise fiziki piyasada yaklaşık 7.490 lira seviyesinde işlem görüyor. Savaş ortamında altın ve gümüş fiyatlarının güçlü yükselmesi bekleniyordu.
 

3
gram altın

Nitekim gram altın haftaya yaklaşık 8.120 liradan başladı ve ons altın 5.420 dolara kadar yükseldi. Ancak pazartesi öğleden sonra sert bir düşüş başladı. Salı günü altın yaklaşık %5, gümüş ise yaklaşık %10 değer kaybetti. Sonrasında tepki alımları görülse de piyasada sert yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı oldukça dalgalı bir seyir oluştu.
 

4
altın-gümüş rasyosu

Finans Analisti İslam Memiş, savaş ortamında altının düşmesinin ilk nedeninin bazı yatırımcıların ETF teminat tamamlama zorunluluğu nedeniyle altın ve gümüş satmak zorunda kalması olduğunu; ikinci sebebin ise dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkarak güçlenmesi olduğunu söyledi. Üçüncü etken ise altın-gümüş rasyosundaki yükseliş olarak belirtildi.
 

5
YENİ SERT DALGA

YENİ SERT DALGA BEKLENİYOR

“Savaş varken gerileyen altın, savaş bittiğinde daha da düşer  görüşüne katılmadığını ifade eden Memiş,  tam tersine savaş sona erdiğinde yeni bir yükseliş dalgası beklediğini söyledi ve özellikle fiziki altın almak isteyen yatırımcılar için geri çekilmelerin fırsat olabileceğini belirtti.
 

6
ALTIN BORCU

Memiş’e göre düğün yapacaklar, borcu olanlar ya da uzun vadeli yatırım düşünenler bu seviyeleri değerlendirebilir. Memiş, yılın ilk yarısında ons altında 6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira seviyelerini beklediğini ifade etti.
 

7
GÜMÜŞTE YÜKSEK OYNAKLIK

GÜMÜŞTE YÜKSEK OYNAKLIK

Gümüş piyasasında ise daha farklı bir tablo yaşanıyor. Memiş, gün içinde 10 dolarlık hareketlerin görüldüğü oldukça oynak bir piyasaya dikkat çekerek kısa vadede 70 dolar destek seviyesinin test edilebileceğini ifade etti. Uzman isim üç haneli gümüş için de yüzde 20 ihtimal verdi.
 

8
BITCOIN 70 BİN DOLARI AŞTI

BITCOIN 70 BİN DOLARI AŞTI

Uzun süre 63.000–68.000 dolar bandında hareket eden Bitcoin, gerilim sürecinde yeniden 70.000 doların üzerine çıktı. Memiş, "Ocak ayından beri aynı görüşü koruyorum. Yılın ikinci yarısında kripto para piyasasında özellikle Bitcoin’de bir boğa piyasası bekliyorum. Bu nedenle 70.000 doların altındaki seviyeleri hâlâ ucuz görüyorum" dedi.
 

9
Borsa İstanbul’da kısa vadede düşüş beklentisi

BORSA İÇİN KISA DÜŞÜŞ

Memiş, Borsa İstanbul için kısa vadede düşüş beklentisini koruduğunu ancak orta ve uzun vadede yükseliş öngördüğünü söyledi.
 

10
PETROL

PETROL UYARISI

Savaşın etkisiyle petrol fiyatları da yükselerek 83 dolar seviyesine çıktı. Memiş, bu dönemde petrol tarafında kaldıraçlı işlem yapmanın riskli olduğunu vurguladı.
 

11
petrol fiyatı

Petrolün 115–120 dolar seviyelerine çıkması halinde dünya ekonomisi açısından çok farklı bir tablonun konuşulabileceğini belirten Memiş, savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarında sert düşüş beklediğini ve yıl sonuna kadar 70 doların altına sarkma ihtimali gördüğünü söyledi.
 

12
DOLAR VE EURO İÇİN ÜST SINIR BELLİ

DOLAR VE EURO İÇİN ÜST SINIR BELLİ

Dolar/TL’nin yaklaşık 44 lira civarında stabil olduğunu söyleyen Memiş, yıl sonuna kadar kurun 50 liranın çok üzerine çıkmasını beklemediğini belirtti. Euro/TL’de ise 62–63 lira civarının üst seviyeler olabileceğini ifade etti.
 

13
KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ

Kredi faizlerinde düşüş beklediğini söyleyen analist, bunun yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.
 

14
emlak fiyatları

EMLAK FİYATLARI

Gayrimenkul piyasasıyla ilgili değerlendirmesinde ise fiyatlarda düşüş beklemediğini söyledi. Memiş’e göre enflasyonun hızlanmasıyla birlikte emlak fiyatları TL bazında yükselmeye devam edebilir.

 

