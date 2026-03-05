6 araç böyle birbirine girdi! Samsun'daki kaza anı kameralarda

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet, hafif ticari araç, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından 3 otomobilde yangın çıkarken alevler kısa sürede araçları sardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yanan araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Feci kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.