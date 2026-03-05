Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin incelemeler hız kazandı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, destek ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını ve ödeme takvimini yakından izliyor. Çiftçiler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak destek tutarlarını kontrol edebiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 17:54

Tarımsal Destek Ödemelerinin yatırılmasıyla 2026 Mart mazot gübre desteği ne zaman yatırılacak sorusu da gündeme geldi. tarafından kayıtlı olan üreticilere yatırılan mazot gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler yükseldi. Bu kapsamda, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 129 milyon 4 bin TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 14 milyon 62 bin 612 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 3 milyon 956 bin 369 TL, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 589 bin 19 TL ödeme hesaplara aktarıldı. Öte yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." demesiyle birlikte beklentiler yükseldi.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle duyurulmadı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada Temel Destek ödemelerinin, 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine yönelik açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir. Sorgulama yapmak için e-Devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e-Devlet şifresi edinmeleri gerekiyor.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#Tarım Desteği
#2026 Destekleri
#Mazot Gübre Desteği
#Çiftçi Ödemeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.