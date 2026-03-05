Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

Tarımsal Destek Ödemelerinin yatırılmasıyla 2026 Mart mazot gübre desteği ne zaman yatırılacak sorusu da gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kayıtlı olan üreticilere yatırılan mazot gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler yükseldi. Bu kapsamda, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 129 milyon 4 bin TL, Hayvan Gen Kaynakları Desteği kapsamında 14 milyon 62 bin 612 TL, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 3 milyon 956 bin 369 TL, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği kapsamında 2 milyon 589 bin 19 TL ödeme hesaplara aktarıldı. Öte yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, "6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." demesiyle birlikte beklentiler yükseldi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle duyurulmadı. Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada Temel Destek ödemelerinin, 2026 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine yönelik açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması bekleniyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması gerçekleştirebilir. Sorgulama yapmak için e-Devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e-Devlet şifresi edinmeleri gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen değişiklikle 2026 üretim yılı için destek katsayı değeri, 2025 yılına göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 lira olacak. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.