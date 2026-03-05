Katar’da şiddetli patlama sesleri duyuldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarına misilleme devam ederken, Katar’ın başkenti Doha’da öğle saatlerinde şiddetli patlamalar duyuldu.
Yerel saatle 12.00-12.30 arasında kent merkezinin farklı noktalarından art arda patlamalar gelirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Patlamaların ardından güvenlik güçleri kritik noktalarda önlem aldı.
Dün gece ise Katar İçişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği çevresindeki bölgedeki sakinleri “kamu güvenliği” gerekçesiyle tahliye etmişti.