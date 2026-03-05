ABD-İran-İsrail savaşı yayılıyor: Azerbaycan'ın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'lı saldırı

Orta Doğu'da büyüyen yangın yayılıyor. Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Azerbaycan, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İran tarafından insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken, bazıları etraf bölgelere düştü. Saldırıda 2 kişi yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırının İran tarafından yapıldığını doğrulayarak karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti. Azerbaycan, İran'dan olaya açıklık getirmesini ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tedbir almasını talep etti. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.

Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görüldü.

''CEVAP HAKKIMIZ SAKLIDIR!''

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırının İran tarafından yapıldığını doğruladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar.'' ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, saldırının bölgede gerginliğin artmasına hizmet ettiği ifade edildi. Bakanlık, acil olarak, İran'dan olaya ilişkin açıklık getirmesini istedi ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep etti.

Ayrıca İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İRAN'IN MİSİLLEMELERİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.