ABD ve İsrail saldırıları İranlıların hayatını altüst etti: Bir gün bir ay gibi geçiyor

Mart 05, 2026 11:13
1
Tahran

ABD ve İsrail'in saldırıları İran'ın birçok şehrinde büyük yıkıma neden oldu. İranlıların hayatları ise bu saldırılarla altüst oldu. Ülkede en az bin kişi hayatını kaybetti. İranlılar, bir günlerinin bir ay gibi geçtiğini söyledi. 

2
Savaşın ardından İran

ABD ve İsrail'in ortak saldırıları nedeniyle İran'da can kaybı bini aştı. Saldırılar nedeniyle başkent Tahran'ı savaşın ilk iki gününde yaklaşık 100 bin kişi terk etti. Bu sayı giderek arttı. BBC Farsça'ya açıklamalarda bulunan İranlılar, 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından şehirde sürekli patlama sesleri duyduklarını ve büyük bir belirsizlik yaşadıklarını anlattılar. 

 

3
ABD ve İsrail saldırıları sonrası İran

Güvenlik sebebiyle adı değiştirip Salar olduğunu söyleyen bir İranlı, ''Her gün bir ay gibi geçiyor. Saldırıların yoğunluğu inanılmaz'' dedi. Salar, yakın zamanda gerçekleşen bir hava saldırısının evini şiddetle sarstığını ve camların kırılmaması için pencereleri açık bırakmak zorunda kaldıklarını anlattı. 

 

4
İranlıların hayatı

İran’da uluslararası medya kuruluşlarının çalışma izinlerinin sınırlı olması ve internet kesintileri, ülkedeki gelişmeler hakkında bilgi edinmeyi zorlaştırıyor.

 

5
İran'da saldırılar

İranlılar artık sadece temel ihtiyaçlar için dışarı çıktıklarını, her yerde kontrol olduğunu söyledi. 

 

6
İran'a saldırı

Savaşın ekonomik boyutu ise oldukça yıpratıcı. Bazı İranlılar yumurta ve patates gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının hızla yükseldiğini, benzin ve ekmek için oluşan kuyrukların ise “inanılmaz boyutlara” ulaştığını söyledi.

 

7
İran'da saldırılardan sonra

Bir başka İranlı ise birçok mağazanın kapalı olduğunu, bazı bankamatiklerin çalışmadığını ancak marketler ve fırınların açık kalmaya devam ettiğini ifade etti.

 

8
İran'da saldırılardan sonra

İran'ın kuzeyinde bulunan Zanjan şehrinde yaşayan ismi değiştirilen Kaveh de saldırıların başlamasıyla internetin kesildiğini, yakınlarından VPN kullanarak bilgi almaya çalıştığını anlattı. 

 

9
İran'a saldırı

İran’da güvenlik durumunun sıkı olması nedeniyle ülkede, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümüne yönelik genel kamuoyunun tepkisini ölçmenin zor olduğu belirtiliyor.

10
İran'da saldırılardan sonra

Bazı kişiler sokaklarda kutlama yaparken, bazıları ise hükümetin düzenlediği anma etkinliklerine katıldı. Saldırılar ve savaşın geleceği konusunda belirsizlik sürerken, İranlılar yaşadıkları stresin büyük olduğunu ancak yine de gelecek için umutlarını tamamen kaybetmediklerini söylüyor.

 

11
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

Kaveh, ''Savaşın düşündüğümüz kadar hızlı bitmeyeceğini hissediyorum. Ama yine de umudum her geçen gün artıyor'' dedi.

