ABD ve İsrail saldırıları İranlıların hayatını altüst etti: Bir gün bir ay gibi geçiyor

ABD ve İsrail'in saldırıları İran'ın birçok şehrinde büyük yıkıma neden oldu. İranlıların hayatları ise bu saldırılarla altüst oldu. Ülkede en az bin kişi hayatını kaybetti. İranlılar, bir günlerinin bir ay gibi geçtiğini söyledi.