Polisten kaçmaya çalıştılar, yedikleri cezayla neye uğradıklarını şaşırdılar! İki sürücüye dudak uçuklatan ceza

Adana'da trafik polisleri, denetimlerde "dur" ihtarına uymayan sürücün peşine verdi. Kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma ve çeşitli ihlallerden 288 bin 500 TL ceza kesildi. Ayrı bir olayda da şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet sürücüsü kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı. Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı ve kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden 376 bin TL idari para cezası uygulandı, motosikleti 60 gün süreyle trafikten menedildi.