Benzine motorine zam var mı? 5 Mart bu gece akaryakıta zam beklentisi var

Brent petrol fiyatındaki yükselişin ardından gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Enerji sektörü kaynaklarından sızan bilgiler doğrultusunda benzin ve motorin için yeni fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Orta Doğu’da 28 Şubat tarihinden itibaren ortaya çıkan savaş ortamı sonrası brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın ardından iç piyasada da akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliği beklentisi oluştu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 58,40 lira, motorin litre fiyatı 60,40 lira ve LPG litre fiyatı 30,29 lira seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 58,24 lira, motorin 60,24 lira ve LPG 29,69 liradan satılıyor.

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 59,34 lira, motorin 61,50 lira ve LPG 30,17 lira olarak uygulanıyor. İzmir’de ise benzin 59,62 lira, motorin 61,77 lira ve LPG 30,09 lira seviyesinden satışa sunuluyor. Açıklanan bu rakamlar, olası zam öncesi geçerli olan güncel pompa fiyatları olarak kayıtlara geçti.

BU GECE BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Ekonomim gazetesinin haberine, göre 5 Mart Perşembe saat 00.01’den itibaren motorin ve benzinde yeni fiyat artışı planlanıyor. Buna göre motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yapılmasının bekleniyor.

Motorine bugün yapılması planlanan 6,69 TL’lik zam iptal edilirken, yeni artışın belirtilen tarih ve saat itibarıyla devreye alınmasının öngörüldüğü aktarılıyor.