Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine motorine zam var mı? 5 Mart bu gece akaryakıta zam beklentisi var

Motorine zam var mı bu gece için araç sahipleri tarafından benzine motorine akaryakıta zam son dakika haberleri ile takip ediliyor. Orta Doğu’da 28 Şubat’tan itibaren ortaya çıkan savaş ortamı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, brent petrol fiyatını 80 doların üzerine taşıdı. Küresel piyasalardaki bu yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarında artış beklentisi gündeme geldi. Motorine bugün yapılması beklenen 6,69 TL’lik zam iptal edilirken, sektör kaynaklarından yeni zam bilgileri paylaşıldı. 5 Mart Perşembe günü itibarıyla geçerli olması beklenen artışlarla birlikte tabelalarda önemli değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Akaryakıta zam var mı? İşte Benzine motorin zammı ile ilgili son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzine motorine zam var mı? 5 Mart bu gece akaryakıta zam beklentisi var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 22:06
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 22:09

fiyatındaki yükselişin ardından gözler yeniden fiyatlarına çevrildi. kaynaklarından sızan bilgiler doğrultusunda benzin ve motorin için yeni fiyat düzenlemeleri gündeme geldi. Orta Doğu’da 28 Şubat tarihinden itibaren ortaya çıkan savaş ortamı sonrası brent petrol fiyatı 80 doların üzerine çıktı. Küresel petrol fiyatlarındaki artışın ardından iç piyasada da akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliği beklentisi oluştu.

Benzine motorine zam var mı? 5 Mart bu gece akaryakıta zam beklentisi var

GÜNCEL

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 58,40 lira, motorin litre fiyatı 60,40 lira ve LPG litre fiyatı 30,29 lira seviyesinde bulunuyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise benzin 58,24 lira, motorin 60,24 lira ve LPG 29,69 liradan satılıyor.

Benzine motorine zam var mı? 5 Mart bu gece akaryakıta zam beklentisi var

Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 59,34 lira, motorin 61,50 lira ve LPG 30,17 lira olarak uygulanıyor. İzmir’de ise benzin 59,62 lira, motorin 61,77 lira ve LPG 30,09 lira seviyesinden satışa sunuluyor. Açıklanan bu rakamlar, olası zam öncesi geçerli olan güncel pompa fiyatları olarak kayıtlara geçti.

Benzine motorine zam var mı? 5 Mart bu gece akaryakıta zam beklentisi var

BU GECE BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Ekonomim gazetesinin haberine, göre 5 Mart Perşembe saat 00.01’den itibaren motorin ve benzinde yeni fiyat artışı planlanıyor. Buna göre motorine 12 lira 45 kuruş, benzine ise 3 lira 68 kuruş zam yapılmasının bekleniyor.

Motorine bugün yapılması planlanan 6,69 TL’lik zam iptal edilirken, yeni artışın belirtilen tarih ve saat itibarıyla devreye alınmasının öngörüldüğü aktarılıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Son Dakika
#akaryakıt
#brent petrol
#akaryakıt fiyatları
#enerji sektörü
#Benzin Zammı
#Motorin Zammı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.