Adana’da silahlı saldırı dehşeti: Berbere girdi, defalarca ateş etti

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir kişi, berber dükkanına girerek içeridekilere dehşeti yaşattı. Şüpheli, tabancayla defalarca ateş açarken iş yerinin sahibi berber koltuğunu siper edinerek kendisini kurşunların hedefinden kurtardı. Silahlı saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi yaralanırken, korku dolu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.