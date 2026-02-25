Mardin'de silahlı kavga dehşeti

Mardin'in Artuklu ilçesinde Yeniyol Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 52 yaşındaki M.Ş.G. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.