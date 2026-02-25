Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

İzmir'de bahis operasyonunda 49 tutuklama! 2 milyar liralık işlem hacmine sahip çeteye baskın

İzmir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç örgütüne baskın düzenlendi.

İzmir'de bahis operasyonunda 49 tutuklama! 2 milyar liralık işlem hacmine sahip çeteye baskın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.02.2026
17:55
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
18:13

Türkiye genelinde operasyonları sürüyor. İzmir’de, yasa dışı bahis faaliyetlerini 'finans evleri' üzerinden yürüten ve yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49’u tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'de bahis operasyonunda 49 tutuklama! 2 milyar liralık işlem hacmine sahip çeteye baskın

İzmir'de yasa dışı bahis faaliyetlerini "finans evleri" üzerinden yürüten ve yaklaşık 2 milyar TL işlem hacmine ulaşan bir suç örgütüne yönelik operasyonda 49 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de yasa dışı bahis örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Örgütün "finans evleri" üzerinden yaklaşık 2 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Suç gelirlerini banka ve kripto varlık hesapları üzerinden akladıkları tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden 49'u tutuklandı.
Soruşturma, örgüt kurma, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarını kapsıyor.
İzmir'de bahis operasyonunda 49 tutuklama! 2 milyar liralık işlem hacmine sahip çeteye baskın

İSTİHBARAT DA HAREKETE GEÇTİ

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüphelilerin hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ettikleri belirlendi.

FİNANS EVLERİ VE 2 MİLYAR TL’LİK HACİM

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, suç örgütünün Menemen ilçesinde 3 ayrı adresi 'finans evi' olarak kullandığı tespit edildi. Belirlenen adreslerde yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin yönetildiği ve canlı destek faaliyetlerinin sürdürüldüğü tespit edildi. Şüphelilerin, üçüncü şahıslar adına açılmış banka ve kripto varlık hesaplarını kullanarak suç gelirlerini yönettikleri, bu paraları daha sonra kripto varlıklara dönüştürüp soğuk cüzdanlara aktardıkları deşifre edildi. İncelemeler sonucunda söz konusu hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar TL olduğu tespit edildi.

İzmir'de bahis operasyonunda 49 tutuklama! 2 milyar liralık işlem hacmine sahip çeteye baskın

49 ŞAHIS TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve 20 Şubat'ta adli makamlara sevk edilen 55 şüpheliden 49’u, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

