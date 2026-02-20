Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve yasa dışı bahis soruşturmasında, suç örgütünün 2 yıl içindeki 10 milyar liralık hesap hacmi MASAK raporlarıyla tescillendi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’si tutuklanırken; lüks konutlar, araçlar ve kripto hesaplardan oluşan 75 milyon liralık servete el konuldu.

Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 19:09
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 19:14

Uyuşturucu madde ticareti eylemine iştirak ettiği belirlenen şahıslara yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dijital materyallerde yapılan incelemeler neticesinde, şüphelilerin yasadışı bahse aracılık edildiği ve iletişim ağının olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu

Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu

Küçükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, MASAK'ın 10.3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit etmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi tutuklanırken, 75 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
MASAK, yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphelilerinin 10.3 milyar TL'lik işlem hacmini tespit etti.
Altı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin 75 milyon TL değerindeki mal varlıkları ile kripto ve banka hesaplarına el konuldu.
Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MASAK TESPİT ETTİ: 10.3 MİLYAR LİRALIK TRAFİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu () tarafından düzenlenen raporda, şüphelilerin 2023-2025 tarihleri arasındaki süreçte hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin belirlenen 21 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu

ŞÜPHELİLERİN 75 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan şahısların 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına, kripto ve banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ‘yasa dışı bahse aracılık etme' ile ‘mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Firari konumdaki şahıslara yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
#organize suç örgütü
#masak
#uyuşturucu ticareti
#yasadışı bahis
#Mali Suçlar
#Gündem
