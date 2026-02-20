Uyuşturucu madde ticareti eylemine iştirak ettiği belirlenen şahıslara yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dijital materyallerde yapılan incelemeler neticesinde, şüphelilerin yasadışı bahse aracılık edildiği ve iletişim ağının olduğu tespit edildi.

Dinle Özetle

Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 89

HABERİN ÖZETİ Küçükçekmece’deki uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama! 75 milyonluk mal varlığına el konuldu Küçükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, MASAK'ın 10.3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit etmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda 17 kişi tutuklanırken, 75 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. MASAK, yasa dışı bahis ve kara para aklama şüphelilerinin 10.3 milyar TL'lik işlem hacmini tespit etti. Altı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 75 milyon TL değerindeki mal varlıkları ile kripto ve banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK TESPİT ETTİ: 10.3 MİLYAR LİRALIK TRAFİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, şüphelilerin 2023-2025 tarihleri arasındaki süreçte hesap işlem hacminin 10 milyar 322 milyon 722 bin 40 lira olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin belirlenen 21 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Zonguldak, Uşak ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 18 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN 75 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan şahısların 75 milyon lira değerindeki mal varlıklarına, kripto ve banka hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 17'si, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ‘yasa dışı bahse aracılık etme' ile ‘mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Firari konumdaki şahıslara yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.