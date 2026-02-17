Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Yasa dışı bahis operasyonu! 1 futbol kulübüne el konuldu: Gözaltılar var

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şirket, 1 futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. El konulan spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları ve bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 08:12
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 08:35

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken; 3 şirkete ile 1 futbol kulübü, 7 daireye, 6 arsaya ve 1 işyerine el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

YÖNETİCİLERİN SUÇ GELİRLERİNİ AKLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, "Yasa dışı bahis" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip ve MASAK raporu doğrultusunda, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi.

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Soruşturma çerçevesinde, 3 şirket, 1 futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

ETİKETLER
#Gündem
