5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Klon Ödeme ve PBM Tech'e TMSF kayyum atandı

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulduğu şüphesiyle başlatılan operasyonda çok sayıda gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında suç gruplarına finansal altyapı sağladığı iddiasıyla 2 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarında yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE SANAL POS ALTYAPISI SAĞLADI

Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.

TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.

OLAĞAN DIŞI YÜKSEK HACİMLİ PARA TRANSFERİ...

Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00:00–06:00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ibarelerin yer aldığı iddia edildi.

BAHİS HESAPLARINI BİZZAT GENEL MÜDÜR AÇMIŞ

Söz konusu tespitlerin kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da yine bizzat genel müdür talimatıyla açıldığı iddia edildi.

Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ortaya çıktı.

İŞTİRAK ŞİRKETİ DE MASAK'A TAKILDI

Ayrıca, kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süreler içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği hususlarının MASAK raporlarında yer aldığı tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerinde toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edildi.

2 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.