Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kulüp yöneticileri operasyona takıldı! Şüpheli kuponlar tek tek belirlendi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu düzenlendi. Yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler tek tek mercek altına alındı. Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kulüp yöneticileri operasyona takıldı! Şüpheli kuponlar tek tek belirlendi: Çok sayıda gözaltı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 09:00

İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu düzenlendi. Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlendi.

Kulüp yöneticileri operasyona takıldı! Şüpheli kuponlar tek tek belirlendi: Çok sayıda gözaltı var

0:00 70
HABERİN ÖZETİ

Kulüp yöneticileri operasyona takıldı! Şüpheli kuponlar tek tek belirlendi: Çok sayıda gözaltı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, yasal bahis siteleri ve futbol kulübü yöneticisi konumundaki 31 kişi, şüpheli bahisler yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu düzenlendi.
Yasal bahis sitelerinde yönetici olanlar ve yönettikleri kulübün maçlarına şüpheli bahis yapanlar hedef alındı.
Rakip lehine, gol içerikli (alt-üst) ve oyuncu yönünden oynanan şüpheli bahisler belirlendi.
Operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar gibi tüm teknolojik cihazlara el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ŞÜPHELİ BAHİSLER BELİRLENDİ

Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

TEKNOLOJİK ALETLERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan bu kişilerin açık kimlikleri ve bulunduğu konumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emniyet ve MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe: 54 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Tedesco milli futbolcunun biletini kesti: Kadroya girmesi zor
Hatay depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı
ETİKETLER
#gözaltı
#yasadışı bahis
#Teknolojik Cihazlar
#Mali Suçlar
#Bahis Operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.