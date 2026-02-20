Kulüp yöneticileri operasyona takıldı! Şüpheli kuponlar tek tek belirlendi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 9 ilde bahis operasyonu düzenlendi. Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlendi.

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, yasal bahis siteleri ve futbol kulübü yöneticisi konumundaki 31 kişi, şüpheli bahisler yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ BAHİSLER BELİRLENDİ

Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

TEKNOLOJİK ALETLERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan bu kişilerin açık kimlikleri ve bulunduğu konumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken, haklarında yürütülen tahkikatın devam ettiği aktarıldı.