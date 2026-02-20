Son dakika deprem haberine göre Hatay sabah saatlerinde sallandı. Bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açan depremin verileri açıklandı.

Dinle Özetle

Hatay depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 63

HABERİN ÖZETİ Hatay depremle sarsıldı! AFAD verileri açıkladı Hatay sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Deprem saat 06.10'da meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi. Deprem 9,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

HATAY'DA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 06.10'da deprem oldu. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi olan sarsıntının büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

AFAD, depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2024684773516726532

OSMAN BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Hatay'da meydana gelen depremin ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ilk değerlendirme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4,2'lik sarsıntının 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin stres transferinin etkisiyle gerçekleştiğini belirten Osman Bektaş, "Deprem Amik Ovası’nı oluşturan Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fayı'nın etkileşim alanındaki bir fay segmentinde meydana gelmiştir. Süreç bitmiş değil, fay sistemi denge arayışını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.