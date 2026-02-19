Akdeniz’de gece saatlerinde bir deprem medyana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede orta ölçekli bir sarsıntı hissedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu Akdeniz'de gece saatlerinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. AFAD'a göre depremin büyüklüğü 4.0 (Mw), derinliği ise 7.93 kilometre olarak ölçüldü ve merkez üssü Akdeniz olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 24.2 kilometre olarak açıklayarak merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak belirtti. Sarsıntı saat 22.11 sularında kaydedildi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Deprem, saat 22.11 sularında gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 (Mw) olarak ölçerken, derinliğini ise yerin 7.93 kilometre altı olarak raporladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/2024564673329463497

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssü olarak Girit Adası açıklarını gösterdi. Rasathane sarsıntının büyüklüğünü 4.1 verisiyle açıklarken derinlik olarak da 24.2 kilometre bilgisini paylaştı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2024564918163259401