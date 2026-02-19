Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kategoriler
Akdeniz’de gece saatlerinde bir deprem medyana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede orta ölçekli bir sarsıntı hissedildi.
Deprem, saat 22.11 sularında gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 (Mw) olarak ölçerken, derinliğini ise yerin 7.93 kilometre altı olarak raporladı.
https://x.com/DepremDairesi/status/2024564673329463497
Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssü olarak Girit Adası açıklarını gösterdi. Rasathane sarsıntının büyüklüğünü 4.1 verisiyle açıklarken derinlik olarak da 24.2 kilometre bilgisini paylaştı.