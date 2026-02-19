Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili verileri duyurdu.

Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu
Haber Merkezi
19.02.2026
19.02.2026
Akdeniz’de gece saatlerinde bir medyana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, bölgede orta ölçekli bir sarsıntı hissedildi.

Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Akdeniz'de gece saatlerinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.
AFAD'a göre depremin büyüklüğü 4.0 (Mw), derinliği ise 7.93 kilometre olarak ölçüldü ve merkez üssü Akdeniz olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 24.2 kilometre olarak açıklayarak merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak belirtti.
Sarsıntı saat 22.11 sularında kaydedildi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

Deprem, saat 22.11 sularında gerçekleşti. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.0 (Mw) olarak ölçerken, derinliğini ise yerin 7.93 kilometre altı olarak raporladı.

Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

https://x.com/DepremDairesi/status/2024564673329463497

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssü olarak Girit Adası açıklarını gösterdi. Rasathane sarsıntının büyüklüğünü 4.1 verisiyle açıklarken derinlik olarak da 24.2 kilometre bilgisini paylaştı.

https://x.com/Kandilli_info/status/2024564918163259401

#deprem
#Sismoloji
#Deprem Haberi
#Deprem Bilgisi
#Son Dakika Deprem
#Gündem
