Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
Emniyet ve MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe: 54 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik salı günü Kayseri merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet ve MİT ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 70 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 54'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
20.02.2026
saat ikonu 07:10
20.02.2026
saat ikonu 07:10

Milli İstihbarat Teşkilatı () ve ayseri İl Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () güncel yapılanmasına büyük bir darbe vurdu.

MİT ve emniyetin yaptığı ortak çalışmalar kapsamında, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 17 Şubat'ta düzenlendi.

70 ŞÜPHELİDEN 54'Ü TUTUKLANDI

Operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet ve MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe: 54 şüpheli tutuklandı

8 AY BOYUNCA ADIM ADIM İZLEDİLER

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 8 aylık teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere 144 ekip, 676 personel ve özel harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonda, gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 50 fişek, örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.

