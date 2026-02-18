Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Ankara'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ ve FETÖ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
08:43
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
08:43

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimatlara istinaden yürütülen soruşturmalar kapsamında, silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüphelinin, /PDY silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 6 firari hükümlünün, yakalanmalarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen emirlere istinaden, tüm şüpheli ve hükümlüler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli ve hükümlülerinin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği bildirildi.

