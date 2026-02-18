Antalya'da cinayet! İnternetten tanıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede saat 18.00 sıralarında kan donduran bir cinayet işlendi.

ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA İHBAR ETTİ

İlhan Çobanoğlu'ndan (26) uzun süre haber alamayan ve kapıyı açtıramayan arkadaşları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Çobanoğlu'nu kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikametini belirledi. Yapılan sıcak takip sonucunda cinayet şüphelisi Y.E.Ç. (21), olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.