Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Antalya'da cinayet! İnternetten tanıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Antalya'da 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu, internetten tanışıp evine davet ettiği arkadaşı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 21 yaşındaki katil zanlısı, cinayetten kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 05:18
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 05:28

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Toros Mahallesi 846. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katındaki dairede saat 18.00 sıralarında kan donduran bir cinayet işlendi.

ARKADAŞLARI ULAŞAMAYINCA İHBAR ETTİ

İlhan Çobanoğlu'ndan (26) uzun süre haber alamayan ve kapıyı açtıramayan arkadaşları, şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da cinayet! İnternetten tanıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Çobanoğlu'nu kanlar içerisinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da cinayet! İnternetten tanıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış istikametini belirledi. Yapılan sıcak takip sonucunda cinayet şüphelisi Y.E.Ç. (21), olaydan yaklaşık 2 saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da cinayet! İnternetten tanıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İNTERNETTEN TANIŞMIŞLAR

İlhan Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç'nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de evlat dehşeti! Babasını 12 yerinden bıçaklayarak katletti
ETİKETLER
#Antalya Cinayeti
#Toros Mahallesi
#İlhan Çobanoğlu
#Internet Tanışması
#Y.e.ç
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.