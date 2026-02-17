Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi

2023 yılının ekim ayınca Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki grup arasında meydana gelen kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Rıdvan Saygın'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kavgaya ilişkin dava dosyasına giren bilirkişi raporu, cinayet anına ışık tuttu.

16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
11:51
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
11:51

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 23 Ekim 2023 tarihinde Özgürlük Mahallesi 210. Sokak'ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, 16 yaşındaki Rıdvan Saygın kalbinden, kavgayı ayırmaya çalışan bir arkadaşı ise bacağından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Saygın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere kurtarılamayak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden yaşı 18'den küçük olan Ö.A. tutuklanırken, S.Ü., T.Y.E., A.K., B.Ç., H.İ., A.K.Ç. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE AYDINLATILDI

16 yaşındaki Rıdvan Saygın'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi. Hazırlanan raporda, kalabalık grup arasındaki arbede, kişilerin konumları ve ellerindeki cisimler detaylandırıldı.

16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi

Raporda, tutuklu sanık Ö.A.'nın elinde bıçak olduğu net bir şekilde tespit edildi. Görüntü çözümlemelerinde, Ö.A.'nın elindeki bıçakla, o sırada öne doğru eğilmiş halde bulunan Rıdvan Saygın'a en yakın mesafedeki kişi olduğu ve maktule doğru hamlede bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi

Bilirkişi raporunda, olay anındaki karmaşa sırasında diğer şüphelilerin eylemleri de mercek altına alındı. Raporda "Şahıs-5" ve "Şahıs-4" olarak kodlanan kişilerin maktule yumruk ve tekmelerle vurduğu, arbede sırasında maktulün başının aldığı darbelerle sarsıldığı belirtildi.

16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi

Ayrıca raporda, maktul Rıdvan Saygın'ın da elinde bir bıçak olduğu, arbede sırasında kendisine saldıran grubun bacaklarına doğru hamle yapmaya çalıştığı, ancak aldığı darbeler ve bıçak yarası sonrası dizlerinin üzerine çökerek yere yığıldığı anlar yer aldı.

Raporda, tutuklu sanık Ö.A. dışındaki kişilerin elinde kesin ve net bir bıçak tespiti yapılamadığı ancak görüntü kalitesi ve kişilerin birbirini perdelemesi nedeniyle bu durumun netleşmediği ifade edildi. Uzmanlar, maktuldeki yara lokasyonları ile olay yerinde bulunan diğer bıçakların uyumluluğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan ek görüş alınabileceğini belirtti.

16 yaşındaki Rıdvan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Cinayet anı saniye saniye çözümlendi

Öte yandan, Rıdvan Saygın'ın ailesi ve arkadaşları, geçtiğimiz cumartesi günü düzenledikleri yürüyüşle adalet çağrısında bulunmuştu.

