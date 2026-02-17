Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk babasını katletti! Mahkemede tüm detayları anlattı: 'Evden çığlıklar geliyordu'

Elazığ'da 16 yaşındaki K.K., güvenlik korucusu babası Gençosman K. ve annesi G.K.'ye ateş açtı. Babasını öldüren ve annesini yaralayan sanık çocuk hakim karşısına çıktı. Mahkemede olayın tüm detaylarını anlatan katil zanlısı çocuk, "Annem boşanmak istiyordu fakat babam kabul etmiyordu, Sürekli annemi dövüyordu" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk babasını katletti! Mahkemede tüm detayları anlattı: 'Evden çığlıklar geliyordu'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 11:39

1 Haziran 2025 yılında Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, 16 yaşındaki K.K. eve girdiğinde babası Gençosman K.’nın annesi G.K.'nın boğazını sıktığını gördü. Durum karşısında sinirden çılgına dönen 16 yaşındaki çocuk, dolaptaki silaha yöneldi. Silahı alan küçük çocuk, hem annesine hem de babasını mermi yağmuruna tuttu. Olayda baba Gençosman K. olay yerinde hayatını kaybederken, anne G.K. ise yaralandı. Küçük çocuk ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, anne Gülhan K., avukatlar ve yakınları hazır bulunurken tutuklu sanık K.K. ise, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle, davaya katıldı.

Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk babasını katletti! Mahkemede tüm detayları anlattı: 'Evden çığlıklar geliyordu'

"EVİN İÇİNDEN ÇIĞLIK SESLERİ GELİYORDU"

Olayı anlatan K.K., "Olay günü saat 4.30 gibi kuzenimle sohbet ediyordum. Kız kardeşim beni aradı 'abi çabuk buraya gel' dedi. Evin kapısının önüne vardığımda evin içerisinden çığlık sesleri geliyordu. Kardeşim 'bırak annemi' diye bağırıyordu. Eve girince misafir odasının kapısı kapalıydı. Kapıyı açınca babamın annemin boğazını sıktığını gördüm. Kardeşimde 'annem öldü' diyerek çığlık atıyordu. Dolabın içerisinden silahı aldım. Odanın kapısını açtım duvara doğru ateş ettim. Bir anda gözlerim kararmaya başladı. Hedef gözetmeksizin duvarı hedef alarak ateş ettim. Olayı tam olarak hatırlamıyorum. Bir el ateş ettikten sonra elim silahta kilitli kalmış. Gerisini hatırlamıyorum. Amacım silah sesiyle babamı korkutmaktı vurmak değildi. Böyle olmasını bende istemezdim. Babam yıllarca anneme şiddet uyguluyordu" dedi.

Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk babasını katletti! Mahkemede tüm detayları anlattı: 'Evden çığlıklar geliyordu'

"KORKAR DİYE ATEŞ ETTİM"

Babasının silahtan korkan biri olmadığını aktaran K.K., "Silah sesinden korkar diye ateş ettim. MTS tip 2 rahatsızlığım var. İçinde kaç tane mermi var diye şarjörü açıp bakmadım. Sonrasında hastalığım sebebiyle gözüm karardı. Bu aşamadan sonra kaç el veya nereye doğru ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kedime geldiğimde annem yerde yatıyordu. Babam da yerde yatıyordu. Annem boynunu tutarak bana doğru geliyordu. İlk atış değdi mi bilmiyorum. Ateş ederken aramızda 3 veya 5 metre kadar mesafe vardı. Silahı bırakarak annemin yarasına bastırdım ve 112’yi aradım. Annem ve babam için ambulans istedim. Dışarı çıktığımda ambulans gelmemişti. Annem yengem ve ben hastaneye gittik. Babam o sırada içeride yatıyordu. Sonrasında polisler gelip müdahale etti" diye konuştu.

"KENDİME HAKİM OLAMADIM, PİŞMANIM"

K.K. ifadesinin devamında, "Babam uzun zamandır anneme şiddet uygulardı. Silahı sıktıktan sonra babam annemin boğazını bıraktı mı bırakmadı mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Olay günü kullandığım ilacı almıştım. Ağır bir ilaç olduğundan dolayı kendime hakim olamıyorum. Çok pişmanım böyle bir şey olmasını istemezdim. Babamı öldürmek istemezdim. Babam kuvvetli bir adamdı onu ayırmak isteseydim de ayıramazdım. Babamla aram çok iyiydi. Annemle babamı ayırmaya çalıştığım zamanlarda beni de vuruyordu. Ben asla 'annemin boğazını sıkıyordu bende kafasına sıktım' demedim. Olaydan bir iki ay önce annem boşanmak istiyordu fakat babam kabul etmiyordu. Olaydan sonra silahı temizlemedim" dedi.

Elazığ'da 16 yaşındaki çocuk babasını katletti! Mahkemede tüm detayları anlattı: 'Evden çığlıklar geliyordu'

"EŞİM BİR GECE OĞLUMU BOĞMAYA ÇALIŞMIŞTI ONU KURTARDIM"

Şiddetli geçimsizlikleri olduklarını aktaran anne G.K. ise "O gün banyoda temizlik yaparken eşim bana beddua etmeye başladı, bizde tartıştık. Bana 'Allah belanı versin ölmeni istiyorum. Annen veya baban ölsün' dedi. Bende ezan okunuyor Allah sorar dedim. Mutfakta tartışma devam etti. Sandalyeyle bana vurmaya çalıştı kızım araya girdi. Beni misafir odasına iteledi, kızıma 'telefonu ver polisi arayacağım' dedim. Ben öyle deyince daha çok sinirlendi boğazıma yapıştı. O esnada silah sesi duydum boynumda bir acı hissettim ne olduğunu anlayamadım. Eşim yere düştü o sırada kapıda oğlumu gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi koridora attım. Oğlum bana müdahale etti. O an vurulduğum için şoka girmiştim. Eşime ondan dolayı müdahale edemedim. Silah her zaman dolabın içindeydi. Şarjörü he zaman doluydu. Eşim bir gece oğlumu boğmaya çalışmıştı onu kurtardım. Bu olay bir ay öncesinde olmuştu. Ben oğlumdan şikayetçi değilim. Ben eşimden boşanmak istiyordum fakat kendisi kabul etmiyordu" ifadelerini kullandı.
İfadelerin ardından , eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis operasyonunda 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi
Adana'da acı olay! 17 aylık bebek kazada can verdi
Kaya parçası otomobilin içine girdi! Kahramanmaraş'ta facia
ETİKETLER
#cinayet
#taciz
#aile içi şiddet
#mahkeme
#yaralama
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.