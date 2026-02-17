Menü Kapat
Editor
 | Yasin Aşan

Bahis operasyonunda 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Samsun merkezli 10 şehirde düzenlenen ve 14 kişinin tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun ayrıntıları ortaya çıkıyor. Operasyonda, 2 milyar 598 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Bahis operasyonunda 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:53

Yurt genelinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

2,6 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından cuma günü Samsun merkezli olmak üzere Ordu, İstanbul, Mersin, Düzce, Trabzon, Çanakkale, Balıkesir, Kars ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bahis operasyonunda 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 598 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Bahis operasyonunda 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi

kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 24 şüpheliden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

