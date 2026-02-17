Bahis operasyonunda 2,6 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Yurt genelinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından önemli bir çalışma gerçekleştirildi.

2,6 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından cuma günü Samsun merkezli olmak üzere Ordu, İstanbul, Mersin, Düzce, Trabzon, Çanakkale, Balıkesir, Kars ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda toplam 2 milyar 598 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 24 şüpheliden 1'i mahkemece serbest bırakılırken, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi, 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.