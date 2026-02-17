Gabriel Sara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! Külliye'deki yemek anını ilk kez anlattı

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. 2024-25 sezonunun sonunda Şampiyon olan Galatasaray’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandığı gün sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Gabriel Sara'nın yemek sırasındaki anları viral olmuştu.

Yıldız isim Sara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce yemeğe başladığına ait görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

''ÇOK AÇTIM''

Gabriel Sara o anları şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanı'na gitmiştik. Herkes Cumhurbaşkanı'na saygılı duruyordu. Yemeği getirdikleri gibi çok aç olduğum için yemeye başladım. Beklemem gerektiğini bilmiyordum.

Cumhurbaşkanı'nın önce başlamasını beklemem gerekiyormuş. Ben ise yemeye dalmıştım. Bir de bir video var, Türk arkadaşım bana 'ne yapıyorsun' gibisinden bakıyor. Bu tüm Türkiye'ye yayıldı. O zamandan beri insanlar benimle şakalaşıyor ve çok yemek yediğimi söyleyerek bana "formigao" (karınca) diyorlar. Ama bunlar güzel hikayeler. Burada, bu takımla gerçekten çok iyi anlar geçiriyorum."

''BURADA GOL ATANLARA AŞIK OLUYORLAR''

Gabriel Sara açıklamalarına şöyle devam etti:

"Brezilya'da futbolun nasıl olduğunu, ne kadar büyük bir tutku olduğunu biliyoruz ama burada yaşananlara benzer bir şeyi daha önce hiç görmedim. İnsanlar her an bunu yaşıyor ve soluyor, özellikle de Galatasaray veya Fenerbahçe gibi kulüplerde oynuyorsanız. Buradaki yoğunluğun seviyesi çok daha yüksek. Gol atmak sizi ön plana çıkarıyor ve burada gol atanlara gerçekten aşık oluyorlar. Gol attığınızda tam bir çılgınlık yaşanıyor.

Sokağa çıktığınızda neredeyse yürüyemiyor veya rahat hareket edemiyorsunuz. Evimin yakınlarında, taraftarların korna çalarak ve dikkat çekmeye çalışarak beni arabayla takip ettiği zamanlar bile oldu.

Eğer burada işinizi iyi yaparsanız, çok büyük bir sevgi görüyor ve pek çok mutluluk yaşıyorsunuz. Türkiye'de futbol oynayan biri için buradaki atmosfer tek kelimeyle inanılmaz."