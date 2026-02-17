Galatasaray'ın kasa doldu taştı! Juventus’u elerse paraya para demeyecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Juventus ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden şu ana kadar ciddi bir gelir elde eden Galatasaray, Juventus’u elemesi durumunda gelirini daha da artıracak.

42 MİLYON EURO KASADA

Galatasaray, Juventus’u saf dışı bırakması halinde Avrupa’dan bu sezon kazandığı geliri önemli ölçüde yükseltecek. Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 42 milyon 500 bin euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, katılım payı olarak 18 milyon 620 bin euro kazandı. Aslan, aldığı galibiyetlerle 6 milyon 300 bin euro gelir sağladı. Beraberlikler sayesinde kasasına 700 bin euro daha koydu.

Yayın havuzu payından 8 milyon 410 bin euro kazanan Galatasaray, lig sıralamasından ise 5 milyon 80 bin euro gelir elde etti. Ayrıca katsayı bedeli olarak 2 milyon 420 bin euro kazandı.

GELİR 50 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselen Cimbom, kasasına 1 milyon euro daha eklemiş oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u elemesi halinde bu sezon Avrupa’dan elde ettiği geliri 50 milyon euro barajının üzerine çıkaracak.