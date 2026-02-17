Menü Kapat
12°
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'ın kasa doldu taştı! Juventus’u elerse paraya para demeyecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, İtalyan ekibini elemesi halinde kasasını iyice dolduracak. İşte detaylar...

Galatasaray'ın kasa doldu taştı! Juventus’u elerse paraya para demeyecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:10

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Juventus ile karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden şu ana kadar ciddi bir gelir elde eden Galatasaray, Juventus’u elemesi durumunda gelirini daha da artıracak.

42 MİLYON EURO KASADA

Galatasaray, Juventus’u saf dışı bırakması halinde Avrupa’dan bu sezon kazandığı geliri önemli ölçüde yükseltecek. Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde toplam 42 milyon 500 bin euro gelir elde etti.

Galatasaray'ın kasa doldu taştı! Juventus’u elerse paraya para demeyecek

Sarı-kırmızılı ekip, katılım payı olarak 18 milyon 620 bin euro kazandı. Aslan, aldığı galibiyetlerle 6 milyon 300 bin euro gelir sağladı. Beraberlikler sayesinde kasasına 700 bin euro daha koydu.

Galatasaray'ın kasa doldu taştı! Juventus’u elerse paraya para demeyecek

Yayın havuzu payından 8 milyon 410 bin euro kazanan Galatasaray, lig sıralamasından ise 5 milyon 80 bin euro gelir elde etti. Ayrıca katsayı bedeli olarak 2 milyon 420 bin euro kazandı.

Galatasaray'ın kasa doldu taştı! Juventus’u elerse paraya para demeyecek

GELİR 50 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselen Cimbom, kasasına 1 milyon euro daha eklemiş oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u elemesi halinde bu sezon Avrupa’dan elde ettiği geliri 50 milyon euro barajının üzerine çıkaracak.

DetayBilgi
OrganizasyonUEFA Şampiyonlar Ligi
AşamaSon 16 Play-Off Turu (İlk Maç)
Tarih / SaatBugün - 20:45
StadyumRAMS Park (İstanbul)
Yayın KanalıTRT 1 (Şifresiz)
