Editor
 Burak Ayaydın

Domenico Tedesco'nun zirvesi Fenerbahçe oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kariyerinin zirvesine sarı lacivertliler ile ulaştı. Esasen ise genç çalıştırıcı, Trabzonspor galibiyetiyle birlikte antrenörlük hayatındaki en yüksek puan ortalamasını yakaladı.

Domenico Tedesco'nun zirvesi Fenerbahçe oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 23:46
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 23:49

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de beklentileri aştı. Süper Lig devinin başına gelirken hakkında pek çok soru işareti olan 40 yaşındaki İtalyan, adeta Jose Mourinho'dan istenen performansı sergiledi.

Domenico Tedesco'nun zirvesi Fenerbahçe oldu!

DOMENICO TEDESCO FENERBAHÇE'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ!

Kariyerinde Aue, Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi ekipleri yöneten Domenico Tedesco; zirveyi Fenerbahçe ile gördü! Sarı lacivertliler öncesinde en yüksek puan ortalaması olarak 1.87'ye çıkabilen 40 yaşındaki taktisyen, Fenerbahçe'de ise an itibarıyla 2.16 ortalamaya ulaştı ve kendi adına rekor kırdı.

Domenico Tedesco'nun zirvesi Fenerbahçe oldu!

DOMENICO TEDESCO'NUN SÜPER LİG ORTALAMASI DAHA DA YÜKSEK

Süper Lig'deki 19 maçta 2.37 puan ortalamasına ulaşan Domenico Tedesco, Avrupa sürecinin de hesaplara dahil olmasıyla 2.16'ya geriledi.

Sıkça Sorulan Sorular

DOMENICO TEDESCO FENERBAHÇE'YE GELİRKEN SPOR DÜNYASINDA BAKIŞ AÇISI NASILDI?
Pek çok farklı kurumdaki spor yorumcusu, Domenico Tedesco'nun net şekilde başarısız olacağını ve hızlıca kovulacağını ifade etmişti.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar ayrılığı: Transferde farklı hesaplar!
Emre Belözoğlu son dakikalarda kabusa dönen maçta Kasımpaşa'yla ilk zaferini yaşadı!
