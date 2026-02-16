Domenico Tedesco'nun zirvesi Fenerbahçe oldu!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de beklentileri aştı. Süper Lig devinin başına gelirken hakkında pek çok soru işareti olan 40 yaşındaki İtalyan, adeta Jose Mourinho'dan istenen performansı sergiledi.

DOMENICO TEDESCO FENERBAHÇE'DE ZİRVEYİ GÖRDÜ!

Kariyerinde Aue, Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı gibi ekipleri yöneten Domenico Tedesco; zirveyi Fenerbahçe ile gördü! Sarı lacivertliler öncesinde en yüksek puan ortalaması olarak 1.87'ye çıkabilen 40 yaşındaki taktisyen, Fenerbahçe'de ise an itibarıyla 2.16 ortalamaya ulaştı ve kendi adına rekor kırdı.

DOMENICO TEDESCO'NUN SÜPER LİG ORTALAMASI DAHA DA YÜKSEK

Süper Lig'deki 19 maçta 2.37 puan ortalamasına ulaşan Domenico Tedesco, Avrupa sürecinin de hesaplara dahil olmasıyla 2.16'ya geriledi.