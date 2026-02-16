Emre Belözoğlu son dakikalarda kabusa dönen maçta Kasımpaşa'yla ilk zaferini yaşadı!

Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'daki ilk galibiyeti, İstanbul'da geldi. Genç çalıştırıcının geçen hafta istifa sinyalleri verdiği süreçte, oyuncular ise bu maçta ciddi bir reaksiyon gösterdi ve zor da olsa kazandı.

KASIMPAŞA 3-0 ÖNE GEÇTİ VE KÂBUSU YAŞADI

Kasımpaşa maça hızlı başladı; Kerem Demirbay (19), Cenk Tosun (62) ve İrfan Can Kahveci (71) ile skoru 3-0'a getirdi. Ardından ise Kerem Demirbay ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle oyundan çıkarken, ibre bir anda Fatih Karagümrük'e döndü ve konuk takım da Filip Mladenovic (80) ile Traore Hamed'in (90+2) golleriyle skoru 3-2'yaptı! En nihayetinde ise uzatma dakikalarında başka sürpriz olmayan karşılaşma, Emre Belözoğlu'na Kasımpaşa'daki ilk galibiyetini getirmiş oldu.

EMRE BELÖZOĞLU VE KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa'daki 8. mücadelesinde ilk sevincini yaşayan Emre Belözoğlu, bu akşamla birlikte maç başına 0.75 puan ortalaması yakaladı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Batuhan Kolak, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Mortadha, İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Gueye), Kerem Demirbay (Dk. 76 Cafu), Benedyczak (Dk. 87 Allenivah), Cenk Tosun (Dk. 76 Diabate).

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 67 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Shavy (Dk. 67 Verde), Larsson, Barış Kalaycı (Dk. 80 Traore), Serginho (dk. 67 Tiago Çukur).

Goller: Dk. 19 Kerem Demirbay, Dk. 62 Cenk Tosun, Dk. 71 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Dk. 80 Mladenovic, Dk. 90+2 Traore (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

Sarı kartlar: Dk. 34 Winck, Dk. 45+1 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Becao, Dk. 89 Gueye, Dk. 90+2 Cenk Tosun (Kasımpaşa), Dk. 60 Kravenitter, Dk. 81 Larsson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük).

