Samsunspor'da Thorsten Fink resmen imzaladı: "Üçüncü adımı atmamız gerekiyor"

Samsunspor'da Thorsten Fink hamlesi resmiyet kazandı. Kırmızı beyazlılar, 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı için resmi duyuru gerçekleştirdi.

SAMSUNSPOR'DAN THORSTEN FINK AÇIKLAMASI

"Willkommen, Thorsten!

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1.5 sezonluk sözleşme imzalamıştır.

Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

THORSTEN FINK'TEN İLK SÖZLER

Düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Fink, "Bu güzel kulübün, bu güzel takımın ve bu şehrin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp hakkında çok güzel şeyler duydum. Yaklaşık 1.5–2 yıldır iletişim halindeydik; futbol ve oyun felsefesi üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu süreçte kulübü yakından takip ettim. Bugün burada teknik direktör olarak bulunmak benim için gurur verici. Ekibim Sebastian ve Goran ile birlikte burada olmaktan dolayı mutluyum.

Benim için felsefe yalnızca futboldan ibaret değildir. Son yıllarda kulüp olarak ortaya koyduğunuz istikrarlı yapıyı sürdürmek istiyoruz. Genç oyunculara verdiğiniz değeri ve önceki teknik direktörlere gösterilen saygıyı çok önemsiyorum. Hayatta en önemli değerin saygı olduğunu ailemden öğrendim. Bu anlayış benim için çok kıymetli.

Amacımız çok çalışmak, kulübün kararları doğrultusunda hareket etmek ve her zaman en iyisini ortaya koymaktır. Futbolcu olarak yaklaşık 600, teknik direktör olarak ise 400 maça yakın bir tecrübeye sahibim. Bu birikimi kulübümüze aktarmak için buradayım. Bu bir süreçtir. Önce Marcus ile ilk adım atıldı, ardından Thomas ikinci adımı attı. Geçen sezon kulüp adına önemli bir dönemdi. Şimdi birlikte üçüncü adımı atmamız gerekiyor. Hedefimiz kulübü daha yukarıya taşımaktır.

Futbolda hiçbir şey garanti değildir; bunu hepimiz biliyoruz. Ancak hep birlikte çok çalışarak, doğru adımlar atarak ve birbirimizi destekleyerek başarılı olacağımıza inanıyorum. Kulübümüzü daha ileriye taşımak için buradayım." ifadelerini kullandı.