Adana'da acı olay! 17 aylık bebek kazada can verdi

Adana'nın Çukurova ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Güzelyalı Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, anne Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

Anne ve oğlunun yaya geçidini kullandığı sırada seyir halindeki bir motosiklet, bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

MAHMUT BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada ağır şekilde yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlar tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut bebek, buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Polis ekiplerinin kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.