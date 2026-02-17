Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Yasin Aşan

Kaya parçası otomobilin içine girdi! Kahramanmaraş'ta facia

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. İçinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil, Kum Ocağı bölgesinden geçtiği sırada alanda çalışan bir kepçenin hareketiyle yamaçtan büyük bir kaya parçası koptu. Yola savrulan kaya parçası, otomobilin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaya parçası otomobilin içine girdi! Kahramanmaraş'ta facia
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Kazma Bağları Kum Ocağı mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Muhammed E., 2 kardeşi ve 1 komşusuyla birlikte Maksutlu Mahallesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Aracın Kum Ocağı bölgesinden geçtiği sırada alanda çalışan bir kepçenin hareketiyle yamaçtan büyük bir kaya parçası koptu. Yola savrulan kaya parçası, seyir halindeki aracın ön camını kırarak içeri girdi.

Kaya parçası otomobilin içine girdi! Kahramanmaraş'ta facia

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Korkunç kazada sürücü Muhammed E., araçta bulunan komşusu İsmail D. ve 2 kardeş yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü Muhammed E. ve İsmail D.'nin durumunun ağır olduğu, 2 kardeşinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaya parçası otomobilin içine girdi! Kahramanmaraş'ta facia

ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİ BÜYÜYOR

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, aile üyeleri bölgede daha sıkı güvenlik önlemleri alınmasını talep etti.

Kaya parçası otomobilin içine girdi! Kahramanmaraş'ta facia

Sürücü Muhammed E.'nin kuzeni İbrahim E., alanda çalışan iş makinesinin önlem almadığını ve çalışma yaparken kaya parçasının koptuğunu söyleyerek, "İki tane ağır yaralı, iki tane hafif yaralı yaralımız var. Ve iş makineleri gördüğünüz gibi halen çalışmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde önlem alınmadı. Hastamız komada şu an. Yaşam mücadelesi veriyor ve hiçbir şekilde hala bir önlem alınmamış bir şekilde burada çalışıyor. Sorumlulara hiçbir şekilde bir şey sorulmadı. Bizim amacımız adalet yerini bulsun. Ve hiçbir şekilde sorumlular dahi gelip bir geçmiş olsun dileklerini dahi iletmediler. Neden hala önlem alınmıyor. Ve üstten aşağı görüyorsunuz hala taş yuvarlıyorlar. İş makineleri hala çalışıyor" dedi.

Hala Ayşe Ekşi ise yeğeninin üzerine eve giderken kaya parçaları düştüğünü kaydederek, "İş makinesinin çalışması nedeniyle kaya düştü. Ne bir önlem var ne bir şey var. Hiçbir şey yok Hala iş makineleri çalışıyor. Yaşam savaşı veriyor" diye konuştu.

