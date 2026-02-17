Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

İkinci elde daha bir hareket vardı piyasada baktığımızda. Ama birinci elde yeni projeler de artık biraz arz da azalmıştı. Yeni yeni projeler şu an devreye giriyor. O tarafta da ufak ufak bir artış zaten var.

2025 baktığımızda aslında piyasada sektöre biraz durağanlık da hissediliyordu. Ona rağmen TÜİK rakamları gerçekten bayağı iddialı oldu. Yüksek bir rakamla satışlar kapanmış oldu. Orada şöyle bir şey de var tabii ki. Dediğimiz gibi ikinci elin orada bir yansıması çok. Orada biraz daha ucuz konutlarda da biraz hareketlenme vardı. Sıfırlar nispetten biraz daha azdı oradaki rakamlara baktığımızda da.