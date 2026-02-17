Menü Kapat
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

Şubat 17, 2026 10:57
1
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

Ev sahibi olmak isteyenler için zorlu geçen bir yılın ardından gözler 2026’ya çevrildi. 2025 satış verilerinin açıklanmasıyla birlikte piyasada yeni beklentiler şekillenmeye başladı.

Konut kredisi faiz oranlarının seyri, fiyatlardaki artış hızı ve talep dengesi en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. “Ev almak için doğru zaman mı?” sorusu yeniden gündeme gelirken, TGRT Haber yayınına katılan sektör temsilcisi Ramazan Taş’tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Piyasada temkinli iyimserlik hâkim. İşte 2026’ya dair öne çıkan beklentiler…

2
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

Ev almayı düşünenler konut piyasasında yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Ev alacaklar için bir yandan konut kredisi faiz oranları, bir yandan konut satışlarındaki hareketlilik, bir yandan da konut fiyatları tercihleri belirlemede etkili oluyor. Hem yatırım hem de oturum amaçlı konut almayı düşünenler 2026 yılına dair konut piyasası beklentilerini de araştırıyor. Sektördeki isimlerden milyonlarca kişinin merak ettiği piyasaya dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. 

3
konut fiyatları

Ramazan Taş, TGRT Haber'de yayınlanan Evrim Kırmızıtaş ile Emlak Dünyası programında 2025'deki konut satışlarını ve 2026 yılına dair beklentileri değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında 1.478.000 konut satışımız vardı ülkece. Yüzde 14.3'lük bir artışla 1.688.000 bir satış rakamına eriştik. Bu da gerçekten son yılların rekor bir rakamı. Burada tabii birinci el, ikinci el ayrımı var. Yaklaşık bunun 3'te 2'si yani %67'si ikinci el, %33'ü de birinci el oluyor. 

4
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

İkinci elde daha bir hareket vardı piyasada baktığımızda. Ama birinci elde yeni projeler de artık biraz arz da azalmıştı. Yeni yeni projeler şu an devreye giriyor. O tarafta da ufak ufak bir artış zaten var. 

2025 baktığımızda aslında piyasada sektöre biraz durağanlık da hissediliyordu. Ona rağmen TÜİK rakamları gerçekten bayağı iddialı oldu. Yüksek bir rakamla satışlar kapanmış oldu. Orada şöyle bir şey de var tabii ki. Dediğimiz gibi ikinci elin orada bir yansıması çok. Orada biraz daha ucuz konutlarda da biraz hareketlenme vardı. Sıfırlar nispetten biraz daha azdı oradaki rakamlara baktığımızda da.

5
kredi faizleri

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Kredi faizleri biz sektör olarak işte 0,99'lu oranlar vardı, 1'li oranlar, altın orandı o dönemde. Tabii o zaman diğer günkü 100 konutun 50'si krediyle satılırken şu anda geçen sene toplamda yüzde 14'lük kredili satışlara vesilesiyle oldu. Bu sene için tabii ki bütün sektör bekliyor. Merkez Bankası faiz indirimleri oluyor ama arzu edilen hızda değil, biraz daha yavaş yavaş iniyor. Orada bu sene için yani 1.99 bile olması en azından biraz daha hareketlendirir. Sene ikinci yarısından itibaren inşallah olur diye bekliyoruz. Enflasyon da biraz daha düşüşünü hızlandırırsa Ocak ayı verileri tabii çok arzu edilen gibi gelmedi ama sonraki etkiyle beraber baz etkisiyle beraber daha iyi olacağını umuyoruz.

6
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

'2026 DAHA İYİ GEÇECEK'

2025 gerçekten artık en durgun dönemi aştık. 2026 zaten bütün sektör oyuncuları ve piyasadaki diğer yatırımcılar da daha iyi geçeceğini umuyor. İkinci yarı yıl itibarıyla 6. aydan sonra da daha hızlanacaktır. Biliyorsunuz faiz iki taraflı sektörümüzü etkiliyordu. Faiz getirisi yüksek olduğu zaman yatırımcı tarafında faizle değerlendirme durumu oluyordu. Bir de krediye erişebilmekte fark oluşuyor. Uygun faiz oranları olduğunda kredili satışlar artarak sektöre hareketlenme getirecek. 2026 daha iyi geçecek kesinlikle.

7
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

'BU SENE KONUTUN YILI OLACAK'

Faiz indiğinde konut fiyatlarının artışı, bu var. Ama şöyle; geçmiş yıllarda o çok uygun bir faiz oranı orada fiyatlar çok hızlı yükseldi. O mertebede bir hızlı artış olmaz. Ama şöyle bir şey olacaktır bu dönemde... Biliyorsunuz 2025 yılında enflasyonun bir tık altında gayrimenkulün getirisi oldu ama 2026 bu parametre terse dönecek. Yani enflasyon üstünde gerçekten konut getiri sağlayacak.

8
taksitli konut satışı

Bu sene konutun yılı olacak. Gayrimenkulün yılı olacak diye düşünüyoruz. Burada da ihtiyacı olan, şu anda konut almak isteyenler için de doğru zaman esasında, bu dönemi iyi değerlendirmeleri lazım. Evet, kredi imkanları sınırlı ama şirketler de kendi bünyelerinde taksitli senetli satışlar yaparak orada bir vadelendirme opsiyonu yapabiliyorlar.

9
ev fiyatları

EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Şu an gayrimenkul almak için doğru zaman. Neden? Şöyle; inşaat maliyetleri durmuyor. Malumunuz geçen ay istatistikler açıklandı. Aralık ayında %1.17'lik bir inşaat artışı var maliyetlerde. İşçilikte %30.67, malzemede de %21.47, toplamda da 24.50. Enflasyon maalesef biraz eskisi kadar olmasa da devam ediyor. 

10
Uzman isimden 'parametre terse dönecek' çıkışı! Konut almak isteyenler için çok kritik uyarı

2025 yılında üreticiler de piyasanın biraz yavaş olmasına rağmen istediği şekilde artışlara yansıtmadığı için 2026'da biraz önce de bahsettiğim gibi enflasyon üstünde bir getiri sağlayacağı için ya hem yatırım için düşenler hem oturum özellikle oturum için de düşünenlerin de artık alım zamanı geldi diyoruz.
Faizlerin düşmesiyle beraber buradaki artış ivmesi daha da yükseleceği için şu an alanlar karlı olacak yani"
Faizlerin düşmesiyle beraber buradaki artış ivmesi daha da yükseleceği için şu an alanlar karlı olacak yani"

