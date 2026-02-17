Kırşehir'de evlat dehşeti! Babasını 12 yerinden bıçaklayarak katletti

Kategoriler
Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde korkunç bir cinayet olayı yaşandı.
Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ali G., 67 yaşındaki babası Bayar G.'yi 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre; Ali G.'nin olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi.
Kapıyı kırarak açan ekipler, ağır yaralı haldeki Bayar G.'yi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayar G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Oğul Ali G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.