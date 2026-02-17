Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde korkunç bir cinayet olayı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Kırşehir'de evlat dehşeti! Babasını 12 yerinden bıçaklayarak katletti Kırşehir'in Kaman ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ali G., babası Bayar G.'yi 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve ekiplere "Öldüğünden emin olmadan kapıyı açmam" dediği öğrenildi. Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Çağırkan köyünde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ali G., babası Bayar G.'yi bıçakladı. Baba Bayar G., 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali G., olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği belirtildi. Katil zanlısı Ali G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Ali G., 67 yaşındaki babası Bayar G.'yi 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMADAN KAPIYI AÇMAM"

Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre; Ali G.'nin olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi.

Kapıyı kırarak açan ekipler, ağır yaralı haldeki Bayar G.'yi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayar G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Oğul Ali G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.