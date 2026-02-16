Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

Kayseri'de 3 çocuk annesi Meliha Keskin, eski kocası tarafından vahşice katledildi. Cinayete ilişkin devam eden davada katil zanlısı Ferhat K. bugün hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı eski eşini öldürmek istemediğini tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. Öldürülen kadının oğlu H.K ise mahkeme salonunda babasına ateş püskürdü. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 17:33

Kayseri'de meydana gelen vahşette; Ferhat K. üç çocuk annesi eski eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle katletmişti. Katil zanlısı Ferhat K. bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunmasını yapan Ferhat K., Meliha Keskin ile 2008 yılında evlendiğini ve 2019 yılında boşandığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'de eski eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.'nin yargılandığı davada sanık savunmasını yaptı ve mahkeme heyeti akıl sağlığı raporu alınmasına karar verdi.
Sanık Ferhat K., eski eşini aldattığı ve babasının ziynet eşyalarını çaldığı iddialarıyla cinayet işlediğini, 3 yıldır psikolojisinin bozuk olduğunu ve ilaç kullandığını öne sürdü.
Ferhat K., Meliha Keskin ile sadece konuşmak için gittiğini ve panikleyerek kaçmaya çalışırken tüfeğin kendiliğinden ateş aldığını iddia etti.
Olayda kullanılan pompalı tüfeği internetten kırsal mahallede havaya ateş açmak için aldığını belirtti.
Öldürülen kadının oğlu H.K., babasının annesi hakkında iftira attığını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına ve duruşmanın eksikliklerin giderilmesi için ertelenmesine hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

"PSİKOLOJİM BOZUK"

Eski eşinin kendisini aldattığını ve evli oldukları dönemde babasının ziynet eşyalarını çaldığını öne süren Ferhat K., 3 yıldır ilaç kullandığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu, günüde eski eşi ile konuşmak için kapısına gittiğini söyledi.

Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

Mahkeme başkanının telefonundan eski eşinin bulunduğu baz istasyonu çevresinde bin 500 kez sinyal alındığını söylemesi üzerine Ferhat K., çocukların ihtiyacını almak için 3 kez uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini belirtti.

Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

"TÜFEĞİ EŞOFMANIMA SARDIM"

Olayda kullandığı pompalı tüfeği kırsal mahallede havaya ateş açmak için internetten aldığını öne süren sanık, "Köye gitmeden Meliha ile konuşmak istedim. Meliha'nın fakültede olduğunu bilmiyordum. Taksiye bindi, evden ayrıldı, üniversiteye girdi. Üniversitede kapı kapandı. Güvenliğe, 'eşim içeri girdi, 10 dakika konuşup çıkacağım' dedim. Kiralık araçla içeri girdim. Meliha, Edebiyat Fakültesi'nin içerisine girdi. 15-20 dakika içeriden çıkmadı. Oradaki bir öğrenciye fakültenin ne amaçla kullanıldığını sordum. 'Meliha öğretmen mi oldu' dedim kendi kendime. Beni görüp panikler diye arabadan inmedim. Meliha arkadaşıyla kapıdan çıktı. Arabadan indim, tüfeği aldım. Etrafa sıkıntı vermeyeyim diye tüfeği eşofmanıma sardım. Tüfeği kullanmak için götürmedim" diye konuştu.

Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

"ÇOCUKLARIMI ANNESİZ BIRAKMAK İSTEMEZDİM"

Eski eşi Meliha Keskin ile sadece konuşmak istediğini yineleyen Ferhat K. , "Bekle, kaçma 3 çocuğumuz var' dedim. Panikledi, kaçarken tüfek ateş aldı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. Çevreden bağıranlar oldu. Meliha yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diyenler oldu, ben de 'ambulans çağırın' dedim. Telefonumun tuş kilidini açamadım. Çevredekiler, 'tüfeğini bırak' deyince arabaya bıraktım. Telefonumla video çekilmiş. Birkaç kişiye daha video gitmiş, haberim yok. Meliha'nın bu şekilde vurulduğunu görünce üzüldüm, pişman oldum. Arabaya bindim, emniyete gidiyordum. Trafik polislerine 'istemeyerek bir olay oldu' dedim. Sonra beni teslim aldılar. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemezdim. Hala olayın etkisindeyim" ifadelerini kullandı.

Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

OĞLU BABASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Öldürülen kadının oğlu H.K. ise, "Annemiz bizim yanımızdaydı. 2-3 gün bizi bırakıp, eve gelmemesi söz konusu değildir. Yalnız bırakmadı bizi. Biz babamızı istemiyorduk, mahkeme kararı olduğu için görüşüyorduk. Her buluşmamızda, 'ona bunu yedirmeyeceğim, en kısa zamanda gününü görecek, onun ölümü benim elimden olacak' derdi. Görüştüğümüzde anneme iftira atıyordu. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! 17 şüpheli hakkında karar verildi
İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı
Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'
ETİKETLER
#cinayet
#eski eş
#adalet
#kadın cinayeti
#boşanma davası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.