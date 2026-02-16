Eski eşini pompalı tüfekle katletti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Nasıl ateş aldı bilmiyorum"

Kayseri'de meydana gelen vahşette; Ferhat K. üç çocuk annesi eski eşi Meliha Keskin'i pompalı tüfekle katletmişti. Katil zanlısı Ferhat K. bugün hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunmasını yapan Ferhat K., Meliha Keskin ile 2008 yılında evlendiğini ve 2019 yılında boşandığını söyledi.

"PSİKOLOJİM BOZUK"

Eski eşinin kendisini aldattığını ve evli oldukları dönemde babasının ziynet eşyalarını çaldığını öne süren Ferhat K., 3 yıldır ilaç kullandığını ve psikolojisinin bozuk olduğunu, cinayet günüde eski eşi ile konuşmak için kapısına gittiğini söyledi.

Mahkeme başkanının telefonundan eski eşinin bulunduğu baz istasyonu çevresinde bin 500 kez sinyal alındığını söylemesi üzerine Ferhat K., çocukların ihtiyacını almak için 3 kez uzaklaştırma kararını ihlal ettiğini belirtti.

"TÜFEĞİ EŞOFMANIMA SARDIM"

Olayda kullandığı pompalı tüfeği kırsal mahallede havaya ateş açmak için internetten aldığını öne süren sanık, "Köye gitmeden Meliha ile konuşmak istedim. Meliha'nın fakültede olduğunu bilmiyordum. Taksiye bindi, evden ayrıldı, üniversiteye girdi. Üniversitede kapı kapandı. Güvenliğe, 'eşim içeri girdi, 10 dakika konuşup çıkacağım' dedim. Kiralık araçla içeri girdim. Meliha, Edebiyat Fakültesi'nin içerisine girdi. 15-20 dakika içeriden çıkmadı. Oradaki bir öğrenciye fakültenin ne amaçla kullanıldığını sordum. 'Meliha öğretmen mi oldu' dedim kendi kendime. Beni görüp panikler diye arabadan inmedim. Meliha arkadaşıyla kapıdan çıktı. Arabadan indim, tüfeği aldım. Etrafa sıkıntı vermeyeyim diye tüfeği eşofmanıma sardım. Tüfeği kullanmak için götürmedim" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI ANNESİZ BIRAKMAK İSTEMEZDİM"

Eski eşi Meliha Keskin ile sadece konuşmak istediğini yineleyen Ferhat K. , "Bekle, kaçma 3 çocuğumuz var' dedim. Panikledi, kaçarken tüfek ateş aldı. Nasıl ateş aldı bilmiyorum. Çevreden bağıranlar oldu. Meliha yerdeydi. 'Ambulans çağırın' diyenler oldu, ben de 'ambulans çağırın' dedim. Telefonumun tuş kilidini açamadım. Çevredekiler, 'tüfeğini bırak' deyince arabaya bıraktım. Telefonumla video çekilmiş. Birkaç kişiye daha video gitmiş, haberim yok. Meliha'nın bu şekilde vurulduğunu görünce üzüldüm, pişman oldum. Arabaya bindim, emniyete gidiyordum. Trafik polislerine 'istemeyerek bir olay oldu' dedim. Sonra beni teslim aldılar. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Çocuklarımı annesiz bırakmak istemezdim. Hala olayın etkisindeyim" ifadelerini kullandı.

OĞLU BABASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN

Öldürülen kadının oğlu H.K. ise, "Annemiz bizim yanımızdaydı. 2-3 gün bizi bırakıp, eve gelmemesi söz konusu değildir. Yalnız bırakmadı bizi. Biz babamızı istemiyorduk, mahkeme kararı olduğu için görüşüyorduk. Her buluşmamızda, 'ona bunu yedirmeyeceğim, en kısa zamanda gününü görecek, onun ölümü benim elimden olacak' derdi. Görüştüğümüzde anneme iftira atıyordu. Şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.