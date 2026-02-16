OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! 17 şüpheli hakkında karar verildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç gelirlerini aklama" ve "müstehcenlik" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Erişim engeli getirilen Onlyfans platforma IP adresi değişikliğiyle erişim sağlandığı, platforma girişlerin özendirilmesi amacıyla kullanıcıların herkese açık sosyal medya sayfalarından paylaşım yapan 17 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu.
Emniyette ki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi. Şahısların tamamı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.