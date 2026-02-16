Menü Kapat
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir şahıs, husumetlisinin iş yerine pompalı tüfek ile ateş açtı. Gündüz vakti dehşet saçan saldırgan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, iş yerinin kepenklerinin delik deşik olduğu görüldü. A.E.G isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

ilçesi Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak üzerinde yaşanan olayda yürekler ağza geldi. 19 yaşındaki A.E.G. isimli şahıs, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen şahsın iş yerini ile bastı. Gündüz vakti iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırganı çevredeki vatandaşlar ihbar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese trafik ve yunus ekipleri sevk edildi.

İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı

İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı

İŞ YERİNİN KEPENGLERİ DELİK DEŞİK OLDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elindeki silahla bekleyen şüpheliye silah doğrultarak teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlarda şüpheli şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan incelemede, iş yerinin kepenklerine 5 adet saçma isabet ettiği tespit edildi.

İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalanan A.E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelinin ateş açtığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı
