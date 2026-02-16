Karabağlar ilçesi Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak üzerinde yaşanan olayda yürekler ağza geldi. 19 yaşındaki A.E.G. isimli şahıs, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen şahsın iş yerini pompalı tüfek ile bastı. Gündüz vakti iş yerini kurşun yağmuruna tutan saldırganı çevredeki vatandaşlar ihbar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese trafik ve yunus ekipleri sevk edildi.

Dinle

İzmir'de gündüz vakti yaylım ateşi! 19 yaşında pompalı tüfekle işyerini basıp dehşet saçtı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 69

İŞ YERİNİN KEPENGLERİ DELİK DEŞİK OLDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elindeki silahla bekleyen şüpheliye silah doğrultarak teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlarda şüpheli şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan incelemede, iş yerinin kepenklerine 5 adet saçma isabet ettiği tespit edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalanan A.E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelinin ateş açtığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.