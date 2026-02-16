Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

A101 aktüel kataloğu ve ürünleri 18-26 Şubat merak ediliyor. A101 aktüel kataloğunda yer alan bilgilere göre bu hafta "Aldın Aldın" fırsat ürünleri kapsamında yuvarlak fırın, mikrodalga fırın, blender seti, tost makinesi, mikser, elektrikli çelik çay makinesi ve kablolu dik süpürge gibi birçok ürün geliyor. A101 26 Şubat aktüel kataloğunda ise 2 farklı 65 inç televizyon modeli, katlanabilir portatif mangallı masa, taraftar lisanslı tek kişilik nevresim seti, yorgan, battaniye ve pijama seti yer aldı. Vatandaşlar tarafından bu hafta perşembe günü A101 marketlere hangi ürünlerin geldiği merak ediliyor. İşte A101 aktüel 18-26 Şubat kataloğu belli oldu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 14:03
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 14:03

A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. 18-26 Şubat tarihlerinde A101 şubelerine 11 bin 499 TL'den tuşlu piyano, 599 TL'den saç düzleştirici ve 899 TL2den erkek bakım seti geliyor. Katalogda yer alan bilgilere göre 12 kg çamaşır makinesi 17 bin 999 TL'den, 9 KG kurutma makinesi ise 14 bin 999 TL'den peşin fiyatına 6 taksit ödeme imkanıyla satışa sunulacak. Sanayi tipi tost makinesi ise 2 bin 199 TL fiyat etiketiyle A101 aktüel raflarında yerini alacak. Peki A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat kataloğunda hangi ürünler var? İşte A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat kataloğu...

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 ŞUBAT

No-Frost Buzdolabı: 21.999 TL (451 L net hacim)

6 Programlı Bulaşık Makinesi: 13.999 TL (LED göstergeli)

8 KG Çamaşır Makinesi: 18.999 TL (1000 devir)

Mini Buzdolabı: 4.799 TL

Su Sebili: 5.499 TL (Sıcak ve soğuk su fonksiyonlu)

Tost Makinesi: 2.199 TL (Ayarlanabilir ısı kontrolü)

Fonksiyonlu El Blender Seti: 1.499 TL (Doğrayıcı ve çırpıcı dahil)

Dikey Elektrikli Süpürge: 999 TL (Torbasız kullanım)

Akıllı Hava Temizleyici: 2.999 TL (Hepa filtreli)

IPL Epilasyon Aleti: 1.099 TL (2 modlu)

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

70" UHD Smart TV: 42.999 TL (Dev ekran, 4K görüntü)

65" UHD Android TV: 23.999 TL (Dahili uydu alıcılı)

65" QLED Google TV: 25.999 TL (Çerçevesiz tasarım)

10000 mAh Powerbank: 799 TL (Magsafe özellikli)

Bluetooth Kulaklık: 459 TL

Şarjlı Kablosuz Mouse: 299 TL

Telefon ve Tablet Standı: 119 TL

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

Tek Kişilik Nevresim Seti: 499 TL

Çift Kişilik Yorgan: 429 TL

Kapüşonlu Sweatshirt: 349 TL (Kadın/Erkek seçenekleri)

Oduncu Gömlek: 299 TL (Kadın) / 499 TL (Erkek)

Pijama Takımı: 349 TL (Kadın) / 249 TL (Erkek)

Banyo Paspas Takımı (2'li): 379 TL (Yumuşak dokulu)

Ortopedik Boyun Yastığı: 549 TL

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ŞUBAT

50" 4K Ultra Smart LED TV: 25.999 TL. Smart TV özellikleri ve 4K Ultra HD görüntü kalitesi bulunuyor.

55" 4K UHD Smart TV: 19.499 TL. 4K Ultra HD çözünürlük sunan akıllı televizyon.

43" Full HD Android 14 Smart TV: 9.499 TL. Android 14 işletim sistemine sahip, çerçevesiz tasarım.

32" HD Ready Smart TV: 5.999 TL. Dahili Wi-Fi ve uydu alıcılı kompakt akıllı televizyon.

Bluetooth Hoparlör: 499 TL. TWS bağlantı desteği sunuyor.

Hızlı Şarj Aleti: 249 TL. 33W gücünde hızlı şarj özelliği mevcut.

Bluetooth Kulaklık: 599 TL. Kablosuz kullanım imkanı sağlıyor.

RGB LED Ampul: 99,50 TL. Uzaktan kumandalı ve renk değiştirebilir yapıda.

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

Oto Carplay Multimedya: 2.499 TL. Apple ve Android telefonlarla uyumlu.

Oto Araç Kamerası: 1.099 TL. 1080P Full HD çözünürlük ve döngüsel kayıt desteği.

Dijital Hava Kompresörü: 749 TL. 12V ile çalışır, 3 farklı başlığa sahiptir.

Power Inverter: 799 TL. 300W gücünde, araç çakmaklığından USB çıkışı sağlar.

Motosiklet Eldiveni: 529 TL. 3D koruma ve telefon dokunmatik özelliği mevcut.

Antifrizli Cam Suyu (5 L): 95 TL. -21 dereceye kadar dayanıklı.

A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

Vestiyer: 1.699 TL. 180 cm yüksekliğinde, metal ayaklı tasarım.

Metal Çerçeveli Boy Aynası: 1.499 TL. 50x180 cm ölçülerinde, gold ve siyah renk seçenekli.

4 Çekmeceli Şifonyer: 2.499 TL. 75 cm genişliğinde ve modern tasarımlı.

Mermer Desenli Katlanabilir Masa: 699 TL. 60x90 cm boyutlarında.

Valiz Çeşitleri (PP):

Kabin Boy: 839 TL.

Orta Boy: 899 TL.

Büyük Boy: 1.099 TL.

3 Katlı Tekerlekli Raf: 199 TL. Çok amaçlı kullanım için tekerlekli tasarım.

ETİKETLER
#giyim
#elektronik
#Ev Eşyaları
#A101 Aktüel
#A101 Kataloğu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.