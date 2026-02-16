A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat katloğu! A101'e hava temizleyici ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor nevresim seti geliyor

A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. 18-26 Şubat tarihlerinde A101 şubelerine 11 bin 499 TL'den tuşlu piyano, 599 TL'den saç düzleştirici ve 899 TL2den erkek bakım seti geliyor. Katalogda yer alan bilgilere göre 12 kg çamaşır makinesi 17 bin 999 TL'den, 9 KG kurutma makinesi ise 14 bin 999 TL'den peşin fiyatına 6 taksit ödeme imkanıyla satışa sunulacak. Sanayi tipi tost makinesi ise 2 bin 199 TL fiyat etiketiyle A101 aktüel raflarında yerini alacak. Peki A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat kataloğunda hangi ürünler var? İşte A101 aktüel ürünler 18-26 Şubat kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 ŞUBAT

No-Frost Buzdolabı: 21.999 TL (451 L net hacim)

6 Programlı Bulaşık Makinesi: 13.999 TL (LED göstergeli)

8 KG Çamaşır Makinesi: 18.999 TL (1000 devir)

Mini Buzdolabı: 4.799 TL

Su Sebili: 5.499 TL (Sıcak ve soğuk su fonksiyonlu)

Tost Makinesi: 2.199 TL (Ayarlanabilir ısı kontrolü)

Fonksiyonlu El Blender Seti: 1.499 TL (Doğrayıcı ve çırpıcı dahil)

Dikey Elektrikli Süpürge: 999 TL (Torbasız kullanım)

Akıllı Hava Temizleyici: 2.999 TL (Hepa filtreli)

IPL Epilasyon Aleti: 1.099 TL (2 modlu)

70" UHD Smart TV: 42.999 TL (Dev ekran, 4K görüntü)

65" UHD Android TV: 23.999 TL (Dahili uydu alıcılı)

65" QLED Google TV: 25.999 TL (Çerçevesiz tasarım)

10000 mAh Powerbank: 799 TL (Magsafe özellikli)

Bluetooth Kulaklık: 459 TL

Şarjlı Kablosuz Mouse: 299 TL

Telefon ve Tablet Standı: 119 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti: 499 TL

Çift Kişilik Yorgan: 429 TL

Kapüşonlu Sweatshirt: 349 TL (Kadın/Erkek seçenekleri)

Oduncu Gömlek: 299 TL (Kadın) / 499 TL (Erkek)

Pijama Takımı: 349 TL (Kadın) / 249 TL (Erkek)

Banyo Paspas Takımı (2'li): 379 TL (Yumuşak dokulu)

Ortopedik Boyun Yastığı: 549 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ŞUBAT

50" 4K Ultra Smart LED TV: 25.999 TL. Smart TV özellikleri ve 4K Ultra HD görüntü kalitesi bulunuyor.

55" 4K UHD Smart TV: 19.499 TL. 4K Ultra HD çözünürlük sunan akıllı televizyon.

43" Full HD Android 14 Smart TV: 9.499 TL. Android 14 işletim sistemine sahip, çerçevesiz tasarım.

32" HD Ready Smart TV: 5.999 TL. Dahili Wi-Fi ve uydu alıcılı kompakt akıllı televizyon.

Bluetooth Hoparlör: 499 TL. TWS bağlantı desteği sunuyor.

Hızlı Şarj Aleti: 249 TL. 33W gücünde hızlı şarj özelliği mevcut.

Bluetooth Kulaklık: 599 TL. Kablosuz kullanım imkanı sağlıyor.

RGB LED Ampul: 99,50 TL. Uzaktan kumandalı ve renk değiştirebilir yapıda.

Oto Carplay Multimedya: 2.499 TL. Apple ve Android telefonlarla uyumlu.

Oto Araç Kamerası: 1.099 TL. 1080P Full HD çözünürlük ve döngüsel kayıt desteği.

Dijital Hava Kompresörü: 749 TL. 12V ile çalışır, 3 farklı başlığa sahiptir.

Power Inverter: 799 TL. 300W gücünde, araç çakmaklığından USB çıkışı sağlar.

Motosiklet Eldiveni: 529 TL. 3D koruma ve telefon dokunmatik özelliği mevcut.

Antifrizli Cam Suyu (5 L): 95 TL. -21 dereceye kadar dayanıklı.

Vestiyer: 1.699 TL. 180 cm yüksekliğinde, metal ayaklı tasarım.

Metal Çerçeveli Boy Aynası: 1.499 TL. 50x180 cm ölçülerinde, gold ve siyah renk seçenekli.

4 Çekmeceli Şifonyer: 2.499 TL. 75 cm genişliğinde ve modern tasarımlı.

Mermer Desenli Katlanabilir Masa: 699 TL. 60x90 cm boyutlarında.

Valiz Çeşitleri (PP):

Kabin Boy: 839 TL.

Orta Boy: 899 TL.

Büyük Boy: 1.099 TL.

3 Katlı Tekerlekli Raf: 199 TL. Çok amaçlı kullanım için tekerlekli tasarım.