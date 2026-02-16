Menü Kapat
Editor
Editor
 Selime Albayrak

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?

Show TV ekranlarının yeni sezonda izleyici karşısına çıkan dizisi Rüya Gibi'nin final olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor? Rüya Gibi ne zaman final verecek? İşte detaylar…

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?
Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
Show TV ekranlarının yeni sezon projeleri arasında yer alan Rüya Gibi dizisi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Yayınlandığı günden bu yana izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi hakkında şoke eden bir karar geldi. Peki, Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor? Rüya Gibi ne zaman final verecek? Rüya Gibi kaç bölüm daha oynayacak? Rüya Gibi dizisi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Rüya Gibi dizisine dair bilinmeyenler…

RÜYA GİBİ DİZİSİ FİNAL Mİ OLUYOR?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Rüya Gibi dizisinin final olup olmayacağı merakla araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği TMC Film imzalı Rüya Gibi dizisi son zamanlarda final iddialarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?

Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu Rüya Gibi dizisi için şoke eden bir karar alındı. Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı yeni sezon dizisi, yayınlandığı ilk bölümlerde salı akşamları izleyici karşısına çıkmıştı. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan dizi, yeni günü olan pazar akşamları seyirciyle buluşmaya başlamıştı.

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?

Reytinglerin düzelmesi beklenen diziyi pazar günü de kurtaramadı. Yayınlandığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken fakat istediği reyting başarısını yakalayamayan Rüya Gibi dizisinin final yapacağı öğrenildi. Bazıları güzelleşmek ister, bazıları sadece hayatta kalmak…” sloganıyla ekran macerasına başlayan Rüya Gibi dizisi çok yakında final oluyor.

RÜYA GİBİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Rüya Gibi dizisi final kararıyla izleyicisini derin bir hüzne boğdu. Son zamanlarda sık sık final iddialarıyla gündeme gelen fenomen dizinin sonunda final yapacağı kesinleşti. Ekran macerasına salı günü başlayan Rüya Gibi dizisi, pazar akşamları yayınlanmaya başlamıştı. Pazar akşamları da istediği reyting başarısını yakalayamayan dizi için final kararı verildi.

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; TMC Film imzalı dizinin 13 bölüm garantisi bulunuyordu. 13. bölümü çekilen diziyle ilgili dün alınan reytinglere de bakılacak ve ona göre final planı kesinleşecekti. Birbirinden başarılı birçok oyuncuyu buluşturan dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle düşüş yaşadı. Kuaför Aydan’ın kaderine meydan okuma hikâyesinin etkili bir dille anlatıldığı dizi için final kararı alındı.

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?

RÜYA GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL VERECEK?

Rüya Gibi dizisi final kararının ardından fenomen projenin sıkı takipçileri “Rüya Gibi dizisi ne zaman final verecek?” sorularını araştırmaya başladı. Başrollerinde , Emre Bey, Uğur Güneş, Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Celil Nalçakan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Rüya Gibi dizisi, geçtiğimiz akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Rüya Gibi dizisi final mi oluyor? Rüya Gibi neden final yapıyor?

Dizinin izleyicileri “Rüya Gibi kaç bölüm daha oynayacak?” sorularını da arama motorlarında aratmaya başladı. 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği söylenen Rüya Gibi dizisi son 2 bölüm daha oynayacak. Herhangi bir aksilik olmazsa dizi, 1 Mart Pazar akşamı yayınlanacak 13. bölümüyle ekran macerasına veda edecek.

#ahsen eroğlu
#Reytingler
#Final Kararı
#Rüya Gibi Dizisi
#Tmc Film
#Medya
