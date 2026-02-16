Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda başkomiser M.K., eşinin yasak ilişki yaşadığı Orhan Ö.'yü kendi evinde basınca dehşet yaşandı. Başkomiser gördüğü manzara karşısında silahına sarıldı, Orhan Ö.'yü vurarak katletti. Hakim karşısına geçen başkomiser M.K. kendini savunurken, haksız tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 12:41

Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede Başkomiser M.K., 5 Eylül 2025'te öğle saatlerinde evine geldiğinde eşi ve yasak ilişki yaşadığı Orhan Ö. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce başkomiser M.K. silahına sarıldı. Orhan Ö.'nün kendisine bıçakla saldırdığı için kendini savunmaya çalıştığını belirten başkomiser hakim karşısında olayın detaylarını anlattı. Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık M.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Başkomiser M.K., evinde eşi ve yasak ilişki yaşadığı Orhan Ö. ile çıkan kavgada Orhan Ö.'yü öldürmesi üzerine, haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 10 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başkomiser M.K., evine geldiğinde eşi ve yasak ilişki yaşadığı Orhan Ö. ile karşılaştı.
Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce M.K., bıçakla saldırdığını iddia ettiği Orhan Ö.'yü silahıyla vurdu.
M.K. ifadesinde, Orhan Ö.'nün kendisine bıçakla saldırdığını ve öldürme kastı olmadığını, kendini savunduğunu belirtti.
Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uyguladı.
M.K., Orhan Ö.'yü öldürmekten 10 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'

"KAPI ARKASINA SAKLANMIŞ BENİ BEKLİYORDU"

M.K. ifadesinde, "Maktulle evimin içerisinde karşılaştığım an itibariyle maktul kapı arkasında saklanmış bir şekilde bıçağı bana saplamaya kalktı. Ben ilk etapta mani oldum. Boğuşma sırasında ikimizde yaralandık. Bunlar doktor raporunda mevcuttur. Maktulün otopsi raporunda ateşli silah yaralanmaların dışında boynunu sıkmamdan dolayı oluşan raporlar var. Maktul olay öncesinde bıçak alarak saklanması ve yazışmalarındaki ‘M.K. eve gelirse umurumda değil artık. Tanışmak zorunda kalırız, kendisi bilir’ sözleri maktulün yapmış olduğu bıçaklı saldırıyı düşünce bakımından önemlidir. Maktul gayriahlaki birliktelik içerisindedir. Deşifre olacağını anladığından itibaren de yaparak birlikteliğin ifşa olmamasını sağlamaya çalışmıştır. Maktulün benim evimde olması konut ihlalinin içinde bulunduğu suçtan dolayı bıçaklı saldırı yaparak kurtulmayı denemiştir. Maktulün evli ve 3 çocuk babası olması, ilişkilerinin öğrenilmesi durumunda hem evinden hem de işinden olacaktı. Bundan dolayı saklanmış ve bıçaklı saldırı gerçekleştirmiştir. Olay anında da maktul ‘seni geberteceğim’ sözleri söyledi" diye konuştu.

Yasak aşk cinayetinde başkomiserin ifadesi ortaya çıktı! 'Beni kapının arkasında bıçakla bekliyordu'

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Maktulün saldırısının biter bitmez ateş etmeyi bıraktığını aktaran M.K., "İsteseydim silahta kalanlarında sıkardım ama ben öyle bir şey yapmadım. Maktulü öldürmek için ateş etmedim. Otopsi raporlarında da görüldüğü gibi tek bir yere ateş etmemişim. Vücudunun alt kısmından ateş etmeye başlamışım. Olay esnasında kullandığım silah yarı otomatik bir tabancadır. Bir defa doldurunca mermi bitene kadar sıkabiliyorsun. Olay esnasında birden fazla dolduruş yapmam için silahın bozuk veya mermilerin patlamamış olması gerekiyor. Olayda fişekler patladı birden fazla dolduruş yapmadığım ortadadır. Olay sonlandıktan sonra dahi üzerimdeki korkuyu atamadım. Benim yaşanan olaydaki kastım kesinlikle öldürmek değildi. Olay anında bıçağın bana yöneltilmiş olmasından dolayı müdahale etmek zorunda kaldım. Kastım kesinlikle öldürmek değil, hayatıma yönelik saldırıyı bertaraf etmekti. Maktulün saldırısını anlar anlamaz atışlarıma son vermiş olmam da öldürme kastımın olmadığını ortaya koymuştur" şeklinde konuştu.

"KANUNLARIN BENİ KORUMASINA MUHTACIM"

M.K., "Olayın ardından kolluk görevlilerine durumu bildirdim. Olay yerini terk etmedim veya kaçmadım. Konunun ölümle sonuçlanması beni üzmüştür. Böyle bir konunun yaşanmasını dahi istemezdim. Evimde ansızın beklemediğim bir anda bir saldırıya maruz kaldım. Çocuğumdan işimden ve özgürlüğümden uzak kaldım. Ömrüm boyunca kanunlara uyan örf ve adetlere bağlı olarak yaşamaya çalıştım. Bunlara rağmen bela beni evimde buldu. Kanunların beni korumasına muhtacım. ve mağduriyetime inanmasını arz ederim. Yaşanan olayda kastım kesinlikle öldürmek değildi. Ateş etmek zorunda kaldım. Konunun ölümle sonuçlanması beni üzmüştür. Olayın yaşanmasını istemezdim" ifadelerini kullandı.
İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanığa, iyi hal ve üst halden haksız tahrik indirimi uygulayarak 10 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da yasak aşk vahşeti! Başkomiser kurşun yağdırdı: 1 ölü
Evinde eşiyle yakaladığı kişiyi öldüren başkomiser hakkında karar çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade! Başkomiserin eşi her şeyi anlattı: 'Eşimi oyalarım, sen kaçarsın'
ETİKETLER
#bıçaklı saldırı
#Cinayet Davası
#Başkomiser
#Meşru Müdafaa
#Yasak Ilişki
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.